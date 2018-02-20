Milletvekili Çelik ve Başkan Arslan, yeni Taşköprü Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, beraberinde Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile birlikte yeni Taşköprü Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Eski devlet hastanesinin 50 Yataklı Devlet Hastanesi’ne taşınmasının ardından, haftanın ilk gününde yeni devlet hastanesinde hasta kabulüne başlanıldı. AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, beraberinde Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile birlikte yeni devlet hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hastalarla ve personelle de yakından ilgilenen Çelik ve Arslan, yeni Devlet Hastanesinin Taşköprü ilçesine ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.