Milletvekili Uzer 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kutladı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, kaliteli bir sağlık sisteminin nitelikli bir toplumun birinci şartı olduğunu belirterek, “Tıbbın temel amacı, tüm insanların daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesine hizmet etmektir. Bizim hekimlerimizin ve her düzeydeki sağlık çalışanlarımızın da bu kutsal görevin gereği olarak, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının korunmasında ve bu hakkı kullanmamızda gösterdikleri gayretleri her türlü övgünün üzerindedir. Bizlere düşen de gelişen sağlık sistemimizin kalitesini daha da yükseltip ilerlemesini sağlayarak hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza daha iyi olanaklar sağlamaktır. Çünkü şunun bilincinde olmalıyız ki kaliteli bir sağlık sistemi, hiç kuşkusuz nitelikli, üretken ve güçlü bir toplumun temel şartıdır” dedi. Uzer, sözlerini şöyle sürdürdü, “Gece gündüz demeden her yerde ve her koşulda görevlerini karşılıksız hizmet düşüncesiyle fedakarca yapan, insanı yaşatmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinen hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, insanların kaliteli ve mutlu yaşam sürmelerini sağlayarak, toplumsal refahın artmasına önemli katkıda bulunuyorlar. Bu duygu ve düşüncelerle büyük sorumluluklar üstlenerek çalışmalarını fedakarca sürdüren doktorlarımız ve diğer sağlık personellerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” ifadelerinde bulundu.