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Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Çocuklukta yapılan bademcik ameliyatının, uzun vadede özellikle solunum yolu ve enfeksiyon hastalıklarıyla alerji riskini arttırdığı bildirildi.

Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor

Avustralyalı bilim insanlarının yaptığı araştırma, 10 yaşından önce bademcikleri alınan kişilerin, 30'a kadar astım ve zatürre gibi solunum yolu rahatsızlıklarına, enfeksiyon ve alerjiye yakalanma olasılıklarının yükseldiğini gösterdi.

10 YAŞINDAN ÖNCE BADEMCİK YA DA GENİZ ETİ ALINANLAR İNCELENDİ

AA'nın WebMD kaynaklı haberine göre; araştırma çerçevesinde Danimarka'daki sağlık kayıtlarından faydalanılarak, 10 yaşından önce bademcikleri ya da geniz eti veya her ikisi birden alınan 60 binden fazla çocuk takip edildi.

Bu çocukların sağlık kayıtları, 1979-1999 yıllarında dünyaya gelen 1,2 milyon akranlarına ait verilerle karşılaştırıldı.

Araştırmada, bademcikleri ve geniz eti alınan çocuklarda uyku bozukluğu ve bademcik iltihabının büyük ölçüde azaldığı, öte yandan 30 yaşına kadar sinüzit gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarının iki ila üç kat arttığı gözlendi.

Uzmanlar, bu grupta enfeksiyon ve alerji riskinin de solunum yolu rahatsızlıkları kadar yüksek olmasa da artış gösterdiğini kaydetti.

Araştırma ekibinin lideri Sean Byars, "Mümkünse çocuklukta bu tür ameliyatlardan kaçınılmasının uzun vadede sağlık için daha faydalı olabileceğini" söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
bademcik ameliyatı solunum yolu enfeksiyon hastalıkları

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