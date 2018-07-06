Mimarlar Odası Bursa Şubesi üyeleri için avantajlı protokol

BURSA, (DHA)- BURSA'da, özel bir hastane ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Mimarlar Odası Bursa Şubesi üyeleri ve yakınları, hastanenin sağlık hizmetlerinden avantajlı yararlanabilecek.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Ömer Faruk Şahin tarafından protokol imzalandı. İmza töreninde konuşan Dr. Kozalı, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile işbirliği içinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Medicana kalitesini ve hizmet anlayışını Bursa ile tanıştırma fırsatı bulduğumuz için büyük gurur duyuyoruz. Bursa'ya sağlık sektöründe yepyeni bir vizyon getirdik. Gerek teknoloji gerekse hekim güçlü kadrosuna sahibiz. Her branşta SGK anlaşması ve özel sağlık sigortası anlaşmamız bulunmakta. Medicana olarak herkesin sağlığında hak ettiği hizmeti almasını diliyoruz. TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile de böyle bir güzel çalışma içinde bulunmaktan son derece mutluyuz."

Oda üyelerini böyle bir hizmetle buluşturmaktan dolayı gururlu olduklarını ifade eden Ömer Faruk Şahin ise "Bizim üyelerimize sağlamış oldukları avantajlı sağlık hizmetinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederim. Medicana Bursa Hastanesi'nden iyi bir hizmet alacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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