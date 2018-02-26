Mimarlar ve mühendisler hastane tercihini yaptı

Mimarlar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi, Samsun’un ünlü özel hastanesiyle sağlık sözleşmesi imzaladı. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını geniş bir yelpazeye yayarak sürdürmeye devam ediyor. Büyük Anadolu Hastaneleri, sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanmak ve sağlanacak olan kampanyalardan yararlanmaları için sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık sözleşmesi imzalıyor. Bu kapsamda Mimarlar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzalayan Büyük Anadolu Hastaneleri, büyük bir aile olan mimar ve mühendislere indirimli sağlık hizmeti verecek. Kurumsal sağlık sözleşmesini imzalayan Mimar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selman Yesevi Cevahir, "Sağlık alanında verdiği hizmetlerle adından sıkça söz ettiren Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık anlaşması imzaladık. Yapılan anlaşmayla birlikte grubumuzun yöneticileri, çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastaneleri’nden sağlık hizmetlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilecektir. Bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

“Büyük Anadolu Hastanesi umut oluyor”

Büyük Anadolu Hastaneleri’ni tercih ettiği için Mimarlar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi’ne teşekkür eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Güner Armutlu, "Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya, her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunmaya devam ediyoruz. Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı indirimlerden yararlanabiliyorlar. Bu düşünceler içinde biz de Mimarlar ve Mühendisler Grubu Samsun Şubesi’ne hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" diye konuştu.