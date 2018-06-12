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Minik Eylül'e aynı anda karaciğer ve böbrek nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 1 yaşındaki bebeğe, aynı anda babasından böbrek, gönüllü vericiden karaciğer nakli yapıldı - Gönüllü donör Halil Sökmen: - "Mutluyum. Bebeği gördüğümde duygulanıp, ağlıyorum. Onu kardeşim olarak görüyorum" - Türkiye'de ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan: - "Literatürde bu grupta bir hasta yok. Bu açıdan bir ilk"

Antalya'da 1 yaşındaki Eylül Asel Sarı, aynı anda yapılan böbrek ve karaciğer nakliyle hayata tutundu.

Antalya'da Ayşegül ve Hüseyin Sarı çiftinin bebekleri Eylül Asel'in, 3 aylıkken idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle götürüldüğü hastanede böbrek ve karaciğer hastası olduğu tespit edildi.

Kızlarının hastalığı ilerleyen aile, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan tahlillerde, bebeğe böbrek ve karaciğer nakli yapılmasına karar verildi.

Tetkiklerde, babanın böbreği nakil için uygun bulundu. Kan bağış gönüllüsü 26 yaşındaki İbrahim Halil Sökmen, kan verdiği sırada bebeğin babasıyla tanıştı.

Ablasını kanserden kaybeden Sökmen, Eylül'ün yaşaması için karaciğer nakli gönüllüsü oldu.

Organ Nakli Merkezinde Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. Ömer Özkan ve alanında uzman doktorlarla 1 yaşındaki bebeğe aynı anda karaciğer ve böbrek nakli yapıldı.

- "Bebeğim çok şükür hayatta"

Anne Sarı, hastanede düzenlenen basın toplantısında, kızını nakil olana kadar burnundan hortumla beslediğini söyledi.

Baba Hüseyin Sarı, bebeklerinin yaşaması için verilen çabanın sona ermesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Duygusal anlar yaşayan gönüllü donör Halil Sökmen ise ablasını kanserden kaybettiğini, Sarı ailesinin de aynı acıyı yaşamaması için gönüllü olduğunu ifade etti.

Eylül bebek ve ailesi kadar mutlu olduğunu vurgulayan Sökmen, "Mutluyum. Bebeği gördüğümde duygulanıp, ağlıyorum. Onu kardeşim olarak görüyorum." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aydınlı da dünya üzerinde bu yaşta ve kiloda hem karaciğer hem böbreğin aynı anda canlıdan nakledilen nadir hastalardan biri olduğunu ifade etti.

"Büyük bir emek var. Ülkemizde ilk olan böyle bir nakli gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz." diyen Aydınlı, merkezde 35 yıldır organ nakli yaptıklarını söyledi.

Aydınlı, 8,5 kilodaki bebeğe başarılı şekilde naklin gerçekleştiğini belirterek, "Karaciğerini ve iki böbreğini çıkardık. Bebek küçük olduğu için cildini kapattık, karın kaslarını kapatmadık. Tek böbreği var. Karnı kapatıldığında karaciğer ve böbreğin damarlarını tıkayabilir, onun için sadece cildini kapattık." diye konuştu.

- "Literatürde bu grupta bir hasta yok"

Türkiye'de ilk yüz naklini yapan Prof. Dr. Ömer Özkan da organ nakli camiası için önemli bir çalışma olduğunu vurgulayarak, "Literatürde bu grupta bir hasta yok. Bu açıdan bir ilk." diye konuştu.

Organ nakli merkezi koordinatörü Nilgün Bilal ise organ bağışı olmadığı için kaybettikleri çok bebek olduğunu dile getirerek, herkesi organ bağışına davet etti.

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bebek Eylül Bebek karaciğer Prof. Dr. Bülent Aydınlı:

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