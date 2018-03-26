HABER

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.03.2018 17:04 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla özel bir okulun ana sınıfı öğrencilerine, 112 Acil Servisi tanıtıldı.Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 112 Acil servis ekiplerinden Soner Gürkan Akkoç, Mehmet Tufan Aydın, Bahar Doğan öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağıracaklarını anlatıldı.112 acil servis ekibi tarafından daha sonra okula gelen ambulans ve 112 acil servis motoru tanıtıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Haftası dolayısıyla özel bir okulun ana sınıfı öğrencilerine, 112 Acil Servisi tanıtıldı.
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 112 Acil servis ekiplerinden Soner Gürkan Akkoç, Mehmet Tufan Aydın, Bahar Doğan öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağıracaklarını anlatıldı.
112 acil servis ekibi tarafından daha sonra okula gelen ambulans ve 112 acil servis motoru tanıtıldı. Çocuklara ambulansın içinde bulunan ekipmanlar ve ne işe yaradıkları gösterildi.
Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği İl Temsilcisi Faruk Tayfun Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22-28 Mart Acil Tıp Teknisyenliği ve Teknikerliği Haftası sebebiyle her yıl farklı etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çocuklara ambulans tanıtımı ve ambulansın ne iş yaptığını anlattıklarını belirten Çalışkan, “Çocuklara ambulansı ne gibi durumlarda nasıl çağırmaları gerektiğini anlattık. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne çok fazla gereksiz çağrı düşüyor. Lahmacun, pizza isteyenler bile oluyor. Başkası ambulansa ihtiyaç duyduğunda bu gibi çağrılar hizmeti geciktiriyor. Bu konuda herkesin bilinçlenmesi lazım. Biz de dernek olarak küçük çocuklarda bu bilincin oluşmasını istiyoruz” diye konuştu.

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

1 / 6

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı
2 / 6

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı
3 / 6

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı
4 / 6

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı
5 / 6

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı
6 / 6

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı

Minik Öğrencilere 112 Anlatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Fatoş Güney anlattı! Yılmaz Güney PKK’ya destek verdi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Obezite cerrahisi sonrasında gebelik ne zaman gerçekleşmeli?

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Ameliyat izlerine son! Göğüs ameliyatında devrim gibi yenilik!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Hem kilo verdiriyor hem kanserden koruyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Her yıl 3 milyon çocuğun hayatını kurtarıyor!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

Huzursuz bağırsak şikayetlerini azaltan 7 öneri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.