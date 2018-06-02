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Minik Sedat'ın görmesi için hayırseverler seferber oldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.06.2018 11:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 6 yılda iki gözünden 103 ameliyat olan Sedat Tümkaya'nın son ameliyatı için gerekli olan 20 bin TL, hayırsever işadamlarının desteğiyle 3 günde tamamlandı.

Minik Sedat'ın görmesi için hayırseverler seferber oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 6 yılda iki gözünden 103 ameliyat olan Sedat Tümkaya'nın son ameliyatı için gerekli olan 20 bin TL, hayırsever işadamlarının desteğiyle 3 günde tamamlandı.
Antalya'da, işçi Emin Fasih (36) ve Nahide Tümkaya (35) çiftinin tek çocukları Sedat, 6 yıl önce dünyaya gözlerini katarakt rahatsızlığıyla açtı. Kısa sürede fark edilen hastalığı tedavi ettirmek isteyen aile, tüm birikimini ortaya koydu. Minik Sedat, 6 yılda başta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi olmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İzmir, Gaziantep, Manisa ve Bursa'da özel hastanelerde iki gözünden 103 ameliyat geçirdi. Sol gözünü tüm çabalara rağmen kaybeden Sedat'ın sağ gözünün görme oranı da yüzde 20'ye düştü.
HAYIRSEVERLER IŞIK OLDU
Emin Fasih Tümkaya, oğlunun gün geçtikçe azalan görme yetisinin tedavisinin yalnızca İstanbul'da özel bir klinikte mümkün olduğunu öğrendi. Göze takılacak bir mercekle görme yetisinin iyileştirileceğini öğrenen Tümkaya, muayene masraflarının ise yaklaşık 20 bin TL tutacağı bilgisine ulaştı. Bugüne kadar tüm birikimi ve yardımlar sayesinde 200 bin TL'ye yakın harcama yapan Tümkaya, oğlunun tedavisi için gerekli parayı bulabilmek için hayırseverlerden yardım istedi.
Tümkaya'nın yardım çığlığının duyulmasının ardından Antalya, Kütahya, KKTC, İstanbul'dan çok sayıda hayırsever harekete geçti. Baba Tümkaya'dan hesap numarası alıp minik Sedat ile de görüşen hayırseverler, 3 gün içerisinde 20 bin TL'yi tamamladı.
'ÇOK DUYGULANDIK, ÇOK MUTLUYUZ'
Kısa sürede Türkiye'nin birçok yerinden arayan soranlar olduğunu, maddi olmasa bile manevi destek olacak çok sayıda hayırseverle görüştüklerini belirten baba Tümkaya, “3 günde süreç hızlandı. Haziran ayının sonunda ameliyat olacaktı, ama para tamamlanınca ameliyat gününü erkene çektik. Sedat'la görüşmek isteyenler oldu. Hayırsever işadamları kısa sürede gerekli parayı tamamlayıp hesabımıza gönderdi. Çok duygulandık bu duruma. Destek olan ve arayıp soranlardan Allah razı olsun" dedi.
Minik Sedat ise ameliyat için İstanbul'a gideceği günü heyecanla bekliyor.

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Minik Sedat'ın görmesi için hayırseverler seferber olduMinik Sedat'ın görmesi için hayırseverler seferber oldu

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