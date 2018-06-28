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Mısır Futbol Federasyonu Başkanı: Oruç performansımızı olumsuz etkiledi

28.06.2018 16:56 | Son Güncelleme

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, Dünya Kupası öncesi milli takım oyuncularının oruç tutmasının, performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi. Mısır, oynadığı üç grup maçından da yenilgiyle ayrılmıştı.

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı: Oruç performansımızı olumsuz etkiledi

Mısır Futbol Federasyonu Başkanı Hani Ebu Rida, Dünya Kupası öncesi milli takım oyuncularının oruç tutmasının, performanslarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Mısırlı milli oyuncular, takımın açılış karşılaşmasından bir gün öncesine kadar devam eden Ramazan ayında oruç tutmayı tercih etti.

Mısır, Uruguay, ev sahibi Rusya ve Suudi Arabistan'a karşı oynadığı grup karşılaşmalarının tümünü kaybetti.

Ebu Rida "Bizi kötü etkiledi. Dünya Kupası'ndan önce oyuncularla konuştum ama oruçlarını bırakmayı reddettiler. Ramazan Uruguay maçından bir gün önce bitti ama oruç oyuncuları etkiledi." dedi.

Federasyon Başkanı ayrıca "Sizi temin ederim, birçok Arap ülkesi oyuncularına oruç tutmayı bıraktırdı" diye de ekledi.

Ebu Rida, Rusya'daki fiyaskonun ardından federasyonun görevi bırakan Hector Kuper yerine yeni bir teknik direktör arayışına girdiğini söylerken, Fas'ın Fransız teknik direktörü Herve Renard'ı almaya çalışmadıklarını da vurguladı.

Ebu Rida "Renard'ın Fas ile sözleşmesi olduğunu biliyorum, dolayısıyla gündemimizde yok. Ancak sözleşmesine son verir ya da serbest kalırsa, kendisiyle görüşmelere başlayabilirim" dedi.

Üç kez Dünya Kupası'na katılan Mısır henüz bu turnuvada galibiyet alamadı. Takım şimdi gelecek yıl Kamerun'da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na katılma mücadelesine odaklanacak.

Yedi kez Afrika şampiyonu olmayı başaran ve 2017'de ikinciliği kazanan Mısır, 2019 turnuvasına katılma mücadelesine Tunus'a karşı 1-0'lık yenilgiyle başlamıştı.

Mısır bir sonraki karşılaşmasını ise Eylül'de Nijer deplasmanında oynayacak.

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