Miyomda bitkisel önerilere dikkat! Tedavide gecikmeye yol açabiliyor!

Son Güncelleme 1 saat önce SAĞLIK HABERLERİ | 19.01.2018 16:15 |1 saat önce

Dr. Funda Öztürk, mynet okurları için; bazen hiç belirti vermeyen bazen de kişide ciddi problemlere yol açan miyomları anlattı, tedavisine yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Kadınlarda en sık rastlanan sorunlardan biri olan miyom, son yıllarda bitkisel tedavilere artan ilgi nedeniyle çoğunlukla hekime başvurmak yerine internetten veya eş dost tavsiyesiyle tedavi edilmeye çalışılıyor! Ancak bu durum fayda sağlamak yerine sorunu daha da büyütebiliyor! Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, internetten soğan suyu başta olmak üzere bazı bitkisel kürlerin miyomu yok edeceğini okuyan pek çok kadının bu kürlerden medet umabildiğini ancak bunun sonucunda tedavide zaman kaybı yaşayabildiklerini, kolayca hallolabilecek bir sorunun çok karışık bir hale gelebildiğini söylüyor. Kimi zaman sinsice hiçbir şikayete yol açmazken, kimi zaman şiddetli ağrısından göz açtırmayabiliyor, ciddi problemlere neden olabiliyor! Miyomlar… Rahim duvarındaki düz kaslarda gelişen iyi huylu nodüller. Kadınlarda en yaygın sorunlardan biri olan miyomlara; 20-35 yaş arasındaki her 5 kadından 1’inde, 35 yaş üzerindeki her 5 kadından 2’sinde rastlanıyor. Miyomların nedenleri tam olarak bilinmezken, kandaki östrojen seviyesinin arttığı gebelik döneminde ve östrojen içeren ilaç kullanımında büyümeleri, buna karşın menopoz sonrası küçülmeleri miyomların oluşumunda hormonal faktörlerin etkili olduğunu gösteriyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Funda Öztürk, miyomların en çok; sık ve yoğun adet kanaması, bel ve kasık ağrısı, adet sancısı, baskı hissi, sık idrara çıkma, kabızlık, ilişkide ağrı, kısırlık, düşük, erken doğum ve karında şişkinlik gibi sorunlara neden olduğunu söylüyor.

ERKEN DOĞUM YA DA DÜŞÜĞE YOL AÇABİLİYOR Anne olmayı engelleyebilen nedenlerden biri de miyomlar. Çoğu zaman gebeliğe zarar vermeyip, tedavi için birşey yapılması gerekmiyor. Ancak miyom rahim kanalı içerisine doğru yerleşmiş ve kanala bası yaratıyorsa erken dönemde düşüklere veya erken doğuma yol açabiliyor. Büyük miyomlar çocuğun başının doğum kanalına girmesine engel olabilecek bir lokalizasyonda olabildiğinde bu da sezaryen operasyonu ihtimalini ve doğum sonrası kanama riskini artırabiliyor. KANSERE DÖNÜŞME RİSKİ VAR Miyomların teşhisi çoğunlukla rutin jinekolojik muayene ve ultrasonografi sırasında konuluyor. Bazen de miyomların yerini ve diğer organlarla ilişkisini saptamak için çeşitli tetkikler yapılıyor. Miyomların binde 7’sinin ‘sarkom’ denilen kansere dönüşme riski var. Ancak hangi miyomun sarkom olabileceğini belirlemek ameliyat öncesinde oldukça zor. Sarkom tanısı, çıkarılan miyomun patolojik incelemesi ile kesinleştirilebiliyor. Hızlı büyüyen, tek, ağrı oluşturan, şikayetlere yol açan, kanlanması artmış miyom görünümlü kitlelerin sarkom olma ihtimalinin diğer olgulara göre biraz daha yüksek olduğunu belirten Dr. Funda Öztürk “Sarkomlar, nadiren karşımıza çıkmakla birlikte, erken tanısı konulamadığında ya da başlangıç tedavisinde ince ayrıntılar dikkate alınmadığında ölümcül sonuçlara yol açabilme potansiyelini taşıması açısından son derece önemli” diyor.