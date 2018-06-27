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Miyop tedavisinde laser yöntemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.06.2018 14:11 | Son Güncelleme

Miyop, gözün belirli bir mesafenin daha uzağındaki cisimlere odaklanamamasıyla ortaya çıkan görme kusurudur. Sağlıklı görememek algıyı düşürürken yaşam kalitesini de ciddi şekilde etkiler.

Miyop tedavisinde laser yöntemi

Laser yönteminin göz hastalıklarının tedavisinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, görme sorunlarının çözümü daha kolay hale geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halil Bahçecioğlu laser kullanılarak uygulanan bu yöntemlerin miyop hastalarında nasıl bir karşılık bulduğuyla alakalı bilgi verdi. 

Miyop Nedir?

Göze gelen ışığın retina tabakasının önünde odaklanmasıyla meydana gelen miyop problemi çeşitli nedenlerden ötürü ortaya çıkabilir. Gözün ön-arka eksinin normalden uzun olması, korneanın yapısında meydana gelen değişiklikler bu nedenler arasındadır. Ancak miyop çoğunlukla kalıtımsal faktörlerle ilişkilendirilir. 

Miyop, hemen hemen her yaşta görülmesi muhtemel bir problemdir. Okul çağındaki çocuklarda miyop derecesi zamanla artış gösterir. Bu sebeple özellikle çocukların altı ayda bir göz kontrolünden geçmeleri uygun görülür. 

Miyop Tedavisinde Uygulanan Laser Yöntemleri

LASIK, Lasek ve PRK gibi laser yöntemleri miyop tedavisinde en çok tercih edilen uygulamalar arasındadırlar. 1990 yılından itibaren dünya üzerinde 8 milyondan fazla kişinin yararlandığı LASIK, refraktif cerrahi yöntemidir. Korneanın önünden ince bir tabaka kapak gibi kaldırılır ve altta kalan alan yeniden şekillendirilir. Uygulama 2-4 dakika arasında tamamlanır ve ardından iyileşme süreci çok hızlı bir şekilde ilerler. Uygulama sonrası birkaç saat süre ile batma, yanma, ağrı ve ışık hassasiyeti oluşabilir. Hastanın tedavi sonrasında kullanması gereken ilaçlar doktor tarafından verilir ve bir gün sonra kontrol için hasta tekrar çağrılır. 

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LASIK yapılamayan hastalara PRK yöntemi uygulanabilir. Kornea epitelyum tabakasının mekanik olarak sıyrıldığı yöntemdir. Uygulama öncesi hastanın gözüne gözü uyuşturmak için damla damlatılır. LASIK'e göre uygulama sonrası şikayetler biraz daha uzun sürebilir. Ağrıyı hafifletmek için hastaya laser sonrası 3-4 gün boyunca kontakt lens takılır. Bu süre içerisinde kornea epiteli kök hücreler tarafından tamir edilir ve ağrıya yol açan neden ortadan kalkar. PRK yapıldıktan sonra net görme 3-4 haftayı bulur.

Lasek ise PRK sistemi ile aynı mantığı taşır. Farkı ise epitel kaldırma işleminin alkol ile epitel hücrelerinin zayıflatılmasının ardından yapılmasıdır. LASIK uygulaması için kornea tabakasının ince kaldığı veya göz kuruluğu şikayeti yoğun olan hastalara uygulanır. İyileşme süresi PRK gibi biraz daha uzundur.

Bütün bu tedavilerin ardından hastanın kendisine söylenenleri harfi harfine uygulaması önemlidir. İlaçlarını aksatmamalı, kullanması tarif edildiği şekilde kontakt lenslerini kullanmalıdır.

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laser Miyop

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