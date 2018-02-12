HABER

Moldovalı kadına Elazığ’da laparoskopik ameliyat uygulandı

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 16:40 | Son Güncelleme

Böbrek tümörü olan 63 yaşındaki Moldovalı yaşlı kadına Elazığ’da laparoskopik ameliyat uygulandı.Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından, ülkesinde böbrek kanseri tanısı konulan Moldovalı kadın hastaya, üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik ameliyat uygulandı.Ülkesinde böbrek kanseri tanısı konulan 63 yaşındaki kadına laparoskopik ameliyat uyguladıklarını belirten FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.

Moldovalı kadına Elazığ’da laparoskopik ameliyat uygulandı

Böbrek tümörü olan 63 yaşındaki Moldovalı yaşlı kadına Elazığ’da laparoskopik ameliyat uygulandı.
Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından, ülkesinde böbrek kanseri tanısı konulan Moldovalı kadın hastaya, üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik ameliyat uygulandı.
Ülkesinde böbrek kanseri tanısı konulan 63 yaşındaki kadına laparoskopik ameliyat uyguladıklarını belirten FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Pirinççi, “Üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik parsiyel nefrektomi yaptığımız Moldova’dan gelen 63 yaşındaki kadın hastamız üç gün sonra sorunsuz olarak ülkesine dönmek üzere taburcu edildi. Üroonkolojik hastalıklarda ülkemizde en nitelikli üç boyutlu laparoskopik üroonkolojik cerrahi müdahaleler kliniğimizde yapılıp kliniğimiz üç boyutlu laparoskopide referans merkez konumdadır. Kliniğimizde böbrek tümörlerinin yanı sıra diğer tüm ürolojik kanserlerin tedavisinde başarılı bir şekilde uyguladığımız üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik cerrahi işlemler sayesinde hasta daha konforlu bir şekilde ameliyat olup, hastanede daha kısa süre kalıp, işine ve normal yaşantısına daha erken başlıyor” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ATT ve Paramedikler günü kutlaması

ATT ve Paramedikler günü kutlaması

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.