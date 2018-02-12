Moldovalı kadına Elazığ’da laparoskopik ameliyat uygulandı

Böbrek tümörü olan 63 yaşındaki Moldovalı yaşlı kadına Elazığ’da laparoskopik ameliyat uygulandı.

Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından, ülkesinde böbrek kanseri tanısı konulan Moldovalı kadın hastaya, üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik ameliyat uygulandı.

Ülkesinde böbrek kanseri tanısı konulan 63 yaşındaki kadına laparoskopik ameliyat uyguladıklarını belirten FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Pirinççi, “Üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik parsiyel nefrektomi yaptığımız Moldova’dan gelen 63 yaşındaki kadın hastamız üç gün sonra sorunsuz olarak ülkesine dönmek üzere taburcu edildi. Üroonkolojik hastalıklarda ülkemizde en nitelikli üç boyutlu laparoskopik üroonkolojik cerrahi müdahaleler kliniğimizde yapılıp kliniğimiz üç boyutlu laparoskopide referans merkez konumdadır. Kliniğimizde böbrek tümörlerinin yanı sıra diğer tüm ürolojik kanserlerin tedavisinde başarılı bir şekilde uyguladığımız üç boyutlu görüntüleme eşliğinde laparoskopik cerrahi işlemler sayesinde hasta daha konforlu bir şekilde ameliyat olup, hastanede daha kısa süre kalıp, işine ve normal yaşantısına daha erken başlıyor” dedi.