Monotonluk sabah kalkmayı zorlaştırıyor

Kaliteli ve yeterli süre uyuyan kişinin ertesi sabah zihinsel ve fiziksel olarak daha dinç ve enerjik şekilde güne başladığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Günlük 7-8 saat süre uyumak insanın kendisini iyi hissetmesini ve zihninin rahatlamasını sağlar. Güzel bir uyku için akşam yemeğinde porsiyonları küçük tutmalı ve karbonhidrat tüketimi kısıtlanmalı ve uyumadan en az üç saat öncesinde yemek yenmemeli” dedi.

Sabahları açık havada 10 dakika yürüyün



Uyandıktan sonra güneş ışığı altında kolları yukarı kaldırıp birkaç kez derin nefes almanın ve vücudu germenin, duyuların uyanmasına yardımcı olduğunu vurgulayan İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Vücuda doğal bir enerji veren sağlıklı bir kahvaltı yapmak da gün içerisinde zinde olmak için çok faydalıdır. Sabahları 10-20 dakika açık havada hafif bir yürüyüş yapılması da vücudun enerjisini arttırır” şeklinde konuştu.

Kişilerin aktif ve verimli saatleri farklılık gösterebilir



Genel olarak sabah saatlerinde insan bedeninin enerji seviyesinin yüksek olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, “Ancak kişilerin günlük yaşam ve çalışma programlarına göre daha aktif ve verimli oldukları saatler farklılıklar gösterebiliyor. Belli bir konuya odaklanan insanların 90-120 dakika sonra verimlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Yoğun çalışma sonrasında su, kahve ve çay gibi sıvı bir şeyler içmek ve kısa süreli hareket etmek için ara verilmesi faydalı olur” dedi.