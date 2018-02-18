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Mora terapi ile kilolarından kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.02.2018 11:28 | Son Güncelleme

Kilo vermek için başvurmadığı yöntem kalmayan 48 yaşındaki Figen Koruyan, ’mora terapi’ ile 2 ay gibi kısa sürede 13 kilo fazlalığından kurtuldu.Her maddenin bir titreşime ve farklı frekanslara sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak uygulanan mora terapi sayesinde hastalar hem kilolarından hem de bağımlılıklarından kurtuluyor.

Kilo vermek için başvurmadığı yöntem kalmayan 48 yaşındaki Figen Koruyan, ’mora terapi’ ile 2 ay gibi kısa sürede 13 kilo fazlalığından kurtuldu.
Her maddenin bir titreşime ve farklı frekanslara sahip olduğu gerçeğinden yola çıkılarak uygulanan mora terapi sayesinde hastalar hem kilolarından hem de bağımlılıklarından kurtuluyor. Hastanın kan, tükürük veya idrar örneğinin makineye tanıtılarak karşılıklı alışveriş sağlandığı tedavi sayesinde kilo vermenin yanı sıra, sigara, çikolata, alkol, hatta uyuşturucu bırakmada da kullanılabiliyor.
Bursa’da 48 yaşındaki Figen Koruyan da uzun süredir kilolarından kurtulmak için başvurmadığı yöntem kalmadı. Mora terapi ile kısa sürede ideal kilosuna yaklaştığını belirten Koruyan, “13-15 kilo kadar fazlalığım vardı. Daha öncelerinde farklı zayıflama yöntemlerini denedim. Hiçbirinde başarılı olamadım. Mora terapi ile tanıştım. 8 seanslık pakette, 4’üncü seansında 63 kiloya düştüm. Birkaç kilo daha fazlam var” dedi.
Mora terapi tedavisinde kullanılan cihazın yoğun bir detoks cihazı olduğunu ifade eden Psikolog Çağlar Seziş ise, “Kupaların içerisine koyduğumuz tuzundan şekerine, çikolatasından sigarasına kadar ne varsa onları kişiyle eşleştirip detoksa başlıyoruz. Öncelikle iç organların içerisindeki yağlanmayı gideriyoruz. Yaklaşık 3 ayda kilo üzerine sağlıklı sonuçlar alabiliyoruz. Figen hanım bize geldiğinde 75 kiloydu. 2 ayda uyguladığımız mora terapi ile güzel sonuçlara ulaştık” diye konuştu.

Tek seansta sigaradan kurtulun
Sigara bırakmada sıklıkla kullanılan cihazın göbek deliği altına yerleştirilen bir çip sayesinde 1 ay boyunca detoks yapıldığını ifade eden Seziş, “Tek seansta sigara isteğini kesebiliyoruz. Ayrıca alerji giderme için de kullanılabiliyor. Yani vücutta olmaması gereken zehirli maddeleri, toksinleri atabiliyor. Sigara bağımlılığı tek seansla giderilebiliyor” şeklinde konuştu.

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