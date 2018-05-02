Motorize sağlık görevlisinden doktora anlamlı ziyaret

"112 acil deyince, biz tabii ambulans ekiplerini biliyoruz. Bir de motorlu grup varmış, bu vesileyle onu öğrendim. Bu ekipten Osman kardeşimle beni hayata kazandıran kişi olarak bir ahbaplığımız oldu. Bana 7 dakika boyunca kalp masajı yapmış. Sonrasında ambulansla en yakın hastaneye sevk edilmişim." dedi.

Hurmi, otoparka aracı almaya gittiği sırada bir anda yere yığıldığını belirterek şöyle devam etti:

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi, olay yerine en yakındaki motorize sağlık personelini yönlendirdi. Motorize sağlık görevlisi Osman Eriklioğlu, 3 dakika içinde olay yerine ulaştıktan sonra yerde yatan Hurmi'ye dakikalarca kalp masajı yaptı.

Alınan bilgiye göre, Diş Hekimi Bislan Salih Hurmi, iş bitiminde arabasına bineceği sırada otoparkta fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden otopark görevlileri, 112'yi arayarak yardım istedi.

"Vakaya vardığımda hastanın kalbi durmuştu. Hemen havayolunu açtım. Kalp masajına başladım. Birkaç dakika içerisinde ambulans ekibimiz olay yerine ulaştı. Hastanın solunumu ve kalp atışları başladı. Kendisini ziyaret ettik. Bizim için güzel bir anı oldu. İnsanlara faydalı olmak, yaşama tutunmalarına yardımcı olmak bizim mesleğimizin en güzel yanı."

Kızılay'da bekleme görevindeyken gelen anonsla Kızılırmak Caddesindeki otoparka gittiğini ifade eden Eriklioğlu, şunları söyledi:

Ambulans Acil Hizmetlerinde 9 yıldır paramedik olarak görev yapan Osman Eriklioğlu, sağlığına kavuşup işinin başına dönen Hurmi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kendisine her zaman dikkat ettiğini ve ilaçlarını yanından hiç ayırmadığını dile getiren Hurmi, "O gün ne oldu, ben de bilmiyorum. Her şey çok iyi giderken bir anda kendinizi kaybedebiliyorsunuz. Bu tip şeylerde erken müdahale çok önemli. Belki birkaç dakika gecikilseydi yapabilecek bir şey olmayabilirdi. Bu herkes için geçerli. Yaşım itibarıyla riskli bir gruptayım ama gençlerde de benzeri şeylerle karşılaşılabiliyorlar." diye konuştu.

Motosiklet ekibinin trafiğe kapalı alanlara ya da ambulansın giremeyeceği noktalara en hızlı bir şekilde ulaşıp ilk müdahaleyi gerçekleştirmek amacıyla kurulduğunu vurgulayan Hurmi, Ankara'da şu anda 6 tane motosikletli ambulans olduğunu ve 24 saat nöbet usulüyle çalıştıklarını anlattı.

Eriklioğlu, tüm ilk yardım malzemelerinin motosiklette bulunduğuna işaret ederek daha çok trafik kazalarına ve sahada gerçekleşen durumlara müdahale ettiklerini kaydetti.

