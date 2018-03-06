Motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin Rus kadın turistte çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 VY 759 plakalı motosikletiyle Mahmutlar Mahallesi yönüne giden Gökhan Uçar, kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yan yatarak sürüklenirken, o sırada yolun karşına geçmeye çalışan Rus uyruklu kadın Mayorova Alina’ya çarptı. Kazada, Rus kadın ile sürücü Uçar ve motosikletin arkasında bulunan Selami Çelik, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla civar hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan 3 yaralanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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