MS Hemşireliği Sempozyumuna yoğun ilgi

Türkiye Multipl Skleroz Derneği Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu yoğun bir katılımla başladı.

Açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Gaziantep’te tıbbi kongrelerin yapılmasının kent adına önemli olduğunu söylerken Türkiye Multipl Skleroz Derneği Gaziantep Şubesi Dernek Başkanı Prof. Dr Aylin Hengirmen Akçalı’da katılımın beklenenin üzerinde olduğunu ifade ederek Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumunda hemşehrilere Multipl Skleroz konusunda gerekli eğitimin verileceğini ifade etti. Türkiye Multipl Skleroz Derneği Gaziantep Şubesi tarafından organize edilen Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu düzenlenen açılış töreninin ardından başladı. Açılış törenine Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, tıp dünyasının önde gelen isimlerinin yanı sıra sempozyumun organizasyonunu gerçekleştiren düzenleme kurulu üyeleri Prof. Taşkın Duman, Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı ve Doç. Dr. Murat Terzi’in yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan iki yüzün üzerinde hemşire katıldı. Gaziantep’in böylesine önemli bir konuda düzenlenen sempozyuma ev sahipliği yapmasının önemine değinen GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp sempozyum sonucunda güzel sonuçların ortaya çıkacağını ifade ederek Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı’nın şahsında düzenleme kurulunu kutladığını ifade ederek, başarılar diledi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Hengirmen Akçalı, MS hastalığının nöroloji dünyasında yıllardan beri en ciddi hastalıkların başında yer aldığını belirterek, “Genç hasta popülasyonunun etkileniyor olması ve hastalıkla ilgili hızlı gelişmeler ilginin giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu hasta grubuna hizmet veren hekimlerin ‘klinik hemşire’ desteği ihtiyacı yadsınamaz ve bu konuda ülkemizde çok kıymetli çalışma örnekleri yürütülmektedir. Multipl skleroz ile ilgili hemen her şeyin, alanında en kıymetli öğretim üyeleri tarafından anlatılacağı, sözel ve poster sunumlarının yer alacağı ‘Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu bu gün yoğun bir katıbımla başladı. Sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum” dedi. Prof. Dr. Akçalı, tüm dünyada görülen hastalığın artık tedavisi olmayan hastalıklar grubundan çıkarak tedavi edilebilir hastalıklar arasına girdiğini sözlerine ekleyerek sempozyumun sonunda katılımcı hemşirelere yönelik “MS Hemşireliği Sınavı” yapılacağını ve sınavda dereceye girecek olan 3 hemşireye özel ödüller verileceğini de sözlerine ekledi. İki gün sürecek olan sempozyum konunun uzmanlarının sunumlarını yapmasıyla başladı.