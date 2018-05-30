"MS tedavisinde yeni ilaçlar ve kişiye özel tedavi umut veriyor"

İSTANBUL, (DHA) - MEDİPOL Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Özge Arıcı Düz, Multipl skleroz (MS) hastalığına farkındalık oluşturmak adına 30 Mayıs Dünya MS Günü’nde açıklamalarda bulundu. Dünyada yaklaşık 2.3 milyon kişinin MS hastası olduğunu söyleyen Yrd.Doç. Dr. Düz, "Kadınların daha çok yakalandığı MS, sıklıkla 20-40 yaş arasında görülüyor. Tam olarak genetik bir hastalık olarak tanımlanmayan MS, ailesinde MS hastalığı olan kişilerde 5 ile 7 kat daha fazla izleniyor. Fakat son dönemlerde yaşanan umut verici gelişmelerden MS hastalığına yönelik yeni ilaçların kullanıma girmesi ile özürlülük oranını belirgin derecede azaltıyor" dedi.

DÜNYADA 2.3 MİLYON KİŞİ MS HASTASI

Dünyada yaklaşık 2.3 milyon kişinin etkilendiği MS’in kişinin bağışıklık sisteminin kendi beyin ve omurilik dokusuna saldırıya geçmesi sonucu oluştuğunu ifade eden Yrd. Doç. Dr. Düz, hastalık seyrinde uyuşma, güçsüzlük, görme problemleri, dengesizlik, çift görme gibi nörolojik yakınmaların olabileceğini belirtti.