HABER

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.04.2018 13:25 | Son Güncelleme

16 yıldır Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan İngiliz asıllı 39 yaşındaki Susan Bağuç, 20 yıldır fazla kiloları nedeniyle yaptığı diyetten sonuç alamayınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı anda kapalı safra kesesi ve obezite cerrahisi ameliyatı olarak 3 haftada 12 kilo verdi.Karın ve sırt ağrısı şikâyeti ile başvurduTürk vatandaşı ile evli Susan Bağuç, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine yıllardır yaşadığı obeziteye bağlı karın ağrısı ve sırt ağrısı şikâyeti ile Genel Cerrahi bölümüne başvurdu.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk

16 yıldır Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan İngiliz asıllı 39 yaşındaki Susan Bağuç, 20 yıldır fazla kiloları nedeniyle yaptığı diyetten sonuç alamayınca Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı anda kapalı safra kesesi ve obezite cerrahisi ameliyatı olarak 3 haftada 12 kilo verdi.
Karın ve sırt ağrısı şikâyeti ile başvurdu
Türk vatandaşı ile evli Susan Bağuç, MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine yıllardır yaşadığı obeziteye bağlı karın ağrısı ve sırt ağrısı şikâyeti ile Genel Cerrahi bölümüne başvurdu. Hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerde safra kesesinde taş olduğu ortaya çıktı. 122 kilo ağırlığındaki İngiliz vatandaşı Susan Bağuç, obezite cerrahisi ameliyatı için MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Cem Dönmez’e sevk edildi. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonrası raporlar konseye sunularak ameliyat kararı alındı.
Aynı anda kapalı iki ameliyat
MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa aynı anda Laparoskopik yöntemle iki ameliyat binden yapılırken, hasta hem safra kesesi, hem de obezite cerrahisi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası taburcu edilen İngiliz Susan Bağuç, 3 haftada 12 kilo verdi.
“20 yıl diyet yaptım”
16 yıldır Marmaris’te yaşayan İngiliz Susan Bağuç, 20 yıldır fazla kilolarından kurtulmak için diyet yaptığını söylerken, obeziteye bağlı olarak ağrılar ve tansiyon sorunu yaşadığını söyledi. Bağuç, “Son dönemlerde karın ağrısı, sırt ağrısı ve buna bağlı olarak tansiyon sorunu yaşamaya başladım. MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde böyle bir ameliyat yapıldığını bilmiyordum. Hastaneye başvurduğumda kontroller ve tetkikler yapılarak aynı anda iki ameliyat olacağım söylendi. Dr. Cem Dönmez’e güvendiğim için kabul ettim. İyi ki kabul etmişim. Geçmişte o kadar diyetisyenlere gitmeme rağmen verdiğim kiloları tekrar alıyordum. Şu anda çok rahatım. Başta doktorum Cem Dönmez olmak üzere hemşire ve hasta bakıcılara teşekkür ediyorum” dedi.
Hedef 80 kiloya düşmek
İngiliz Susan Bağuç, geçirdiği operasyon sonrası 21 günde 12 kilo verdiğini belirterek, “20 yıldır diyet yapıyorum. Özele de gittim kilo veremedim. En son Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdum. Tesadüfen geldiğim bu hastanede adeta yeniden doğdum. Önceden dışarı çıkmak dahi istemezdim. Hedefim 6 ayda 80 kiloya düşmek” diye konuştu.
“Hastamız gayet sağlıklı”
Ameliyatı gerçekleştiren MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Cem Dönmez, “Hastamız obezite şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Yapılan testler sonucu safra kesesi ameliyatının da olması gerektiğini kendisine söyledik. Tek seansta ve laparoskopik yöntemle (kapalı) obezite ve safra kesesi ameliyatını gerçekleştirdik. Şuan hastamız sağlığına kavuştu” dedi.
“Ameliyat için başka illere gitmeye gerek yok”
Operatör Dr. Cem Dönmez Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çoğu ameliyatın yapıldığını belirterek, “Birçok ameliyat için Muğla halkı başka şehirlere gidiyor. Artık hastanemizde bu tür ameliyatlar yapılıyor. Muğlalı vatandaşlarımızın diğer illere giderek hem zaman, hem de maddi olarak kayıp yaşamaması için öncelikli olarak bizlere başvurmasını istiyoruz. Birçok ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk

MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir ilk

Abdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmündeAbdullah Gül tepkisi: Bizim için yok hükmünde
İstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştuİstanbul'a yaz geldi, izdiham oluştu
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Alişan'dan Meral Akşener'e : İktidara gelirseniz bizi Türk vatandaşlığından çıkarın

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Saadet Partili yetkiliden Abdullah Gül'ün adaylığı hakkında son dakika açıklama

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Ünlü anketçiden 24 Haziran seçimi hakkında olay iddia

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.