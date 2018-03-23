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Muğla'da "Yenidoğan Evde Sağlık Hizmeti" projesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Marmaris Devlet Hastanesinde doğan bebeklere, bir ay boyunca evde bakım ve sağlık hizmeti verilecek - İl Sağlık Müdürü Gencer: -"Yeni doğan evde sağlık hizmetleri Türkiye'de ilk defa Marmaris'te başlatılıyor" - Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Arıcı: - "Ailelere her konuda sağlık hizmeti vereceğiz"

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devlet hastanesi doğan bebeklere bir ay boyunca evde sağlık ve bakım hizmeti sunulacak.

Marmaris Devlet Hastanesi bünyesinde, sağlıklı ve mutlu bebekler yetiştirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında "Yenidoğan Evde Sağlık Birimi" oluşturuldu.

Hastanede doğan bebek ve annelere bir ay boyunca hastane doktor ve hemşirelerince evde sağlık ve bakım hizmeti verilecek.

Birimin açılışında konuşan Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer, Türkiye'de ilk defa kapsamlı sağlık ve bakım hizmeti veren bir birimin oluşturulduğunu söyledi.

"Yenidoğan evde sağlık hizmetleri Türkiye'de ilk defa Marmaris'te başlatılıyor." diyen Gencer, inandıkları işte mükemmeli yakalamak için çaba göstereceklerini dile getirdi.

-"Ailelere her konuda sağlık hizmeti veriyoruz"

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Mutlu Arıcı da hastanelerinde yılda 700'ün üzerinde bebek dünyaya geldiğini ifade etti.

Hastanede doğan her bebeğe bakım yapacaklarını belirten Arıcı, bebekleri dünyaya geldikten sonra aileleri yalnız bırakmamak için böyle bir birimi oluşturduklarını kaydetti.

Arıcı, "Evde göbek bakımı, emzirme yöntemi eğitimi, banyosu, beslenme, gaz problemleri, gaz masajı, uyku düzeni, giyim, vücut ısısı korunması, süt sağma ve saklama, aşı, meme bakımı, kanama kontrolü, dikiş yara bakımı, cilt, göbek, tırnak, alt bakımı, göz, kulak, burun, ağız, sarılık kontrolü ve lohusalık psikolojisi eğitimi ve bilgisi verilecek." diye konuştu.

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