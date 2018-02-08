Muhtarlara acil müdahale eğitimi

Konak Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlara yönelik Temel İlk Yardım Eğitimi başlattı. Konak Kent Konseyi Muhtarlar Meclisi işbirliğinde yürütülen eğitim seminerlerinin ilki Kültürpark Evlendirme Dairesinde gerçekleştirildi.

Konaklı muhtarların ilgi gösterdiği etkinlikte hastaya ve yaralıya yapılan bilinçli ilkyardımın hayat kurtarmada ne denli önemli olduğu vurgulandı. Eşrefpaşa Hastanesi Toplum Sağlığı Birimi doktorlarından Nihat Mermer, Türk toplumunun iyilik yapmayı sevdiğini ancak bilinçsiz yapılan müdahalelerin yaralıya ya da hastaya zarar verdiğini söyledi. Acil durumlarda ilk olarak sakin olunması ve hasta ya da yaralının yanı sıra kişinin kendisinin de güvenliğini sağlaması gerektiğini belirten Mermer, bunlar yapıldıktan sonra mutlaka 112 Acil Servisinin aranması gerektiğini söyledi.

Seminerde önemli bir soruna da değinen Doktor Mermer, 112 Acil Servisinin gereksiz yere aranmaması gerektiğine vurgu yaptı. Mermer, sadece 2017 yılında 112’ye gelen 3 milyon çağrının, 1 milyonun gerçek olduğunu, diğer 2 milyon aramanın asılsız ihbar ya da gereksiz arama olduğunu söyledi. Mermer, acil servislerin amaç dışı meşgul edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

İlk yardım eğitiminin verildiği seminerde ayrıca muhtarlara kalp masajı ve suni solunum konusunda maket üzerinde uygulamalı eğitim de verildi. Verilen bilgiler sayesinde muhtarların, mahallelerinde yaşanacak olası olaylarda sağlığı tehlikeye girmiş kişilere yönelik daha bilinçli müdahalede bulunması amaçlanıyor. Muhtarlar, genel ilk yardım bilgilerinin yanı sıra hastaya acil müdahale yöntemleri, acil servisi aramanın önemi ve yöntemi, organ kopması, yaralanmalar, yanık, donma, kırık-çıkık-burkulma, zehirlenme, boğulma gibi durumlarda uygulanacak acil müdahaleleri de öğrendi. Seminer sonunda katılan muhtarlara Konak Belediyesi tarafından sertifika ve ilk yardım çantası armağan edildi.