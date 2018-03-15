Mülteciler için sağlık polikliniği açıldı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için hazırlanan, “Yabancı Uyruklular Polikliniği” açılışı yapıldı. Mültecileri, ilk günden polikliniğe yoğun ilgi gösterdi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD) uygulayıcı ortağı olduğu “Türkiye’deki Uluslararası Koruma Başvurusu Sahipleri İçin Koruma Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında kurulmuş olan, Çok Yönlü Destek Merkezinde, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, uluslararası koruma başvuru sahibi yabancıların birinci basamak sağlık hizmeti alabilmeleri için düzenlenen, “Yabancı Uyruklular Polikliniği” açılışı yapılan törenle gerçekleştirildi. Poliklinik açıldığı andan itibaren yoğun ilgi gördü.

Vali Kaymak: “Avrupa devletleri botları batırdı, biz ise misafir kabul ettik”

Avrupa’daki bazı devletlerin mülteciler konusundaki tutumunu eleştiren Samsun Valisi Osman Kaymak, “Suriye ve Irak’ta yaşanan olaylardan sonra ülkemize çok sayıda sığınmacı geldi. Avrupa devletlerinin botları patlatarak insanların ölümüne neden olduğu bir ortamda bizler Osmanlı’nın evladı olarak kapımıza gelen insanları misafirimiz olarak kabul ettik. Şu anda ülkemizde 4 milyona yakın mülteci var. Mülteciler için 25 milyara yakın paralar harcanıyor. Biz güçlü bir ülke olarak yarım yapmaktan kaçmıyoruz. Bu mültecileri, verdiğimiz yabancı kimlik kartları ile okullarımızda eğitim görüyorlar, hastanelerimizde tedavi oluyorlar, eğer sakat ya da hastaları varsa bizim Türk vatandaşlarımız gibi bakım ücreti veriliyor. Bütün bunlar Türkiye’nin gücünü gösteriyor. Türkiye gücünü milletinden ve birlik beraberliğinden alıyor. Buraya gelen vatandaşlar garip vatandaşlar. Garip demek Allah’a yakın olan demektir. Bu gariplerin duasını almak ve sefil kalmamaları için mültecilerin yakın oldukları yerde bir sağlık polikliniği açtık. Bu devletin gücüdür. Yarısı, acısı olan ve bize sığınmış olanların burada huzur içerisinde yaşamaları amacındayız. Daha sonra da Suriye ve Irak’ta huzur ortamı sağlandıktan sonra ülkelerine gidecekler inşallah. Sağlık tesisimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.