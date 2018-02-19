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Multipe myeloma hastası memleketine helikopter ambulansla getirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 20:29 | Son Güncelleme

Ankara İbni Sina Hastanesinde yaklaşık 1,5 yıldır multiple myeloma tedavisi gören 64 yaşındaki Raif Atalay, ambulans helikopterle memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi.Ankara İbni Sina Hastanesinde bir çeşit kemik iliği kanseri türü olan ve “multiple myeloma” olarak adlandırılan rahatsızlığı için kemoterapi tedavisi gören 64 yaşındaki Raif Atalay, kalbi durunca doktorların müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü.Kdz.

Ankara İbni Sina Hastanesinde yaklaşık 1,5 yıldır multiple myeloma tedavisi gören 64 yaşındaki Raif Atalay, ambulans helikopterle memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi.
Ankara İbni Sina Hastanesinde bir çeşit kemik iliği kanseri türü olan ve “multiple myeloma” olarak adlandırılan rahatsızlığı için kemoterapi tedavisi gören 64 yaşındaki Raif Atalay, kalbi durunca doktorların müdahalesi ile yeniden hayata döndürüldü.
Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Zindancılar köyünde yaşayan Atalay, memleketine gelmek istedi. Atalay’ın karayolu ile gelemeyeceği anlaşılınca Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Bakanlık talebe olumlu karşılık verince Raif Atalay, akşam saatlerinde ambulans helikopterle memleketine getirildi. Kdz. Ereğli ilçesindeki Şehit Vefa Karakurdu Stadı’na inen ambulans helikopterden alınan hasta, daha sonra 112 sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine getirildi. Haftada 3 gün diyalize de giren Atalay, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Servisine alındı. Atalay’ın tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.
Atalay’ın yakınları ise taleplerine olumlu yanıt veren Sağlık Bakanlığı ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yöneticilerine teşekkür etti.

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