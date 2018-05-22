Multipl Miyelom kemikleri tehdit ediyor

İSTANBUL, (DHA)- Dünyada en sık görülen kötü huylu kan hastalıkları arasında yer alan Multipl Miyelom, kemiklerde hasara yol açarak ağrılara, kırıklara hatta felce neden olabiliyor. Böbrek yetmezliği ve bağışıklık sistemi bozukluklarına da zemin hazırlayan bu rahatsızlık, vücudu mikroplara karşı savunmasız hale getirerek hayati riske neden oluyor. Kişinin yaşı, fiziki durumu, organ fonksiyonları göz önüne alınarak yapılan modern tedavi yöntemleri ile hastanın yaşam süresini artırmak mümkün olabiliyor. Multipl Miyelom uzmanları, Memorial Şişli Hastanesi Konferans Salonu’nda bir araya gelerek vaka sunumları eşliğinde bilgi paylaşımında bulundu.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Memorial Şişli Hastanesi Erişkin Kök Hücre Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Songül Şerefhanoğlu, Multipl Miyelom hastalığının dünyada en sık görülen kötü huylu kan hastalıkları arasında ikinci sırada bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Multipl Miyelom, lenfomadan sonra ikinci sırada bulunan bir lenf bezi hastalığıdır. Kemiklere hasar verip, ağrılara, kırıklara hatta felce yol açan bu hastalık böbrek yetmezliği ve bağışıklık sistemindeki bozukluklara da sebep olarak vücudu mikroplara karşı savunmasız hale getirmektedir. Kanda yüksek sedimantasyon değeri, kansızlık, kemik ağrıları, enfeksiyon gibi belirtilerle kendini gösteren Multipl Miyelom’un tanısını koymak için, kan ve idrarda bazı özel biyokimyasal araştırmalar yapılması gerekmektedir. Yapılan tetkiklerde Miyelom riski olması durumunda kemiklerin durumunu ve kemik iliğindeki hücrelerinde incelenmesi gerekmektedir”