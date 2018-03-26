Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumu

Multipl Skleroz Hemşire Sempozyumunda hasta ve hemşire hakları, hukuksal sınırları ve yükümlülükleri ile ilgili sunum yapan Avukat Ulaş Sayğıdar, "Hemşirel haklarını iyi bilmeli" dedi.

Türkiye MS Derneği Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Barosu avukatlarından Ulaş Sayğıdar, sunumunda MS hastalığının 2013 yılındaki değişiklikle malulen emeklilik yönetmenliğine girdiğine dikkat çekerek, "Hastaların, hasta hakları, sosyal güvenlik mevzuatı ve iş hukukuyla ilgili konularda sağlık çalışanlarından beklentileri ve talepleri olabilmektedir. Sağlık çalışanlarının bu tür sorulara hazırlıklı olmaları gerekmektedir" dedi. Hastalık ile ilgili hasta hakları, hemşire hakları, hukuksal sınırları ve yükümlülüklerini detaylı olarak anlatan Sayğıdar, "Sağlık çalışanlarının hukuksal korumaya yönelik ciddi talep ve merakının olduğunu gözlemledim. Sağlık çalışanları, görevlerini yaparken disiplin sorunları, cezai sorumluluk ve tazminat sorumluluğu anlamında birçok sorunla karşılaşmaktadır. Hemşirelerin haklarını ve sorumluluklarını iyi bilmesi gerekmektedir. Hukuki bir durumda doğru bilgiye sahip olmaları ve doğru adımlar atmaları kendilerinin yararına olacaktır. Böylesine güzel bir sempozyumun Gaziantep’te düzenlenmesinden dolayı organizasyon komitesine teşekkür ederim" diye konuştu.

Sempozyumun gayet verimli geçtiğini ifade eden Av. Ulaş Sayğıdar, hemşirelerin de sorularına cevap verdi.