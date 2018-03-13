Muratpaşa Belediyesin’den Kadın Sağlığı Eğitimi Programı

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye Aile Sağlığı ve Planlama Vakfı’yla (TAPV) birlikte yürüttüğü ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ çerçevesinde 4’üncü grup eğitimleri 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nda yapılan toplantıyla sona erdi.
Muratpaşa Belediyesi’nin TAPV’la birlikte yürüttüğü ve kısa adı KSEP olan ‘Kadın Sağlığı Eğitim Programı’ geçen yıl uygulanmaya başladı. Soğuksu Mahallesinde bulunan Al Yazma Kadın Danışma Merkezi’nde uygulanan program 12 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildi.
Ailelerin temel koruyucu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için kadınların sağlık eğitimi gereksinimlerinin karşılanması amaçlayan ve Antalya’da ilk kez uygulanan programa katılan gruplar 13 hafta programa devam etti.
KSEP’in son grubu kapanış toplantısını Olimpos Teleferik’in destekleriyle 2bin 365 metrelik Tahtalı Dağı’nda yaptı. Zirvedeki toplantıda cinsellik, temizlik, beslenme, güvenli annelik, çocuklar ve ergenler gibi başlıklarda verilen eğitimlerin genel değerlendirmesi yapıldı. Toplantının sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.
Muratpaşa Belediyesi’nin TAPV ile yürüttüğü eğitim programına bugüne kadar 4 grup tamamlayarak sertifikalarını alırken 2 grubun daha eğitimleri devam ediyor.
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