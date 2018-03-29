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Muş’a, sağlık yatırımlarına 75 milyon 100 bin TL’lik ödenek

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2018 13:56 | Son Güncelleme

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş’un sağlık çalışmalarında kullanılmak üzere 75 milyon 100 bin TL ödeneğin çıkarıldığı müjdesini verdi.AK Parti Muş Milletvekili Şimşek’in Sağlık Bakanlığı ile gerçekleşen görüşmeleri sonucunda Muş ve ilçelerinde yapılacak olan sağlık kurumlarının yeni binalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edildi.

Muş’a, sağlık yatırımlarına 75 milyon 100 bin TL’lik ödenek

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş’un sağlık çalışmalarında kullanılmak üzere 75 milyon 100 bin TL ödeneğin çıkarıldığı müjdesini verdi.
AK Parti Muş Milletvekili Şimşek’in Sağlık Bakanlığı ile gerçekleşen görüşmeleri sonucunda Muş ve ilçelerinde yapılacak olan sağlık kurumlarının yeni binalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edildi. Geçtiğimiz günlerde köylerin eksikliklerinin giderilmesi projesi kapsamında 35 milyon TL daha çıkarttığı hibe ile Muşlulara adından söz ettiren Şimşek, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Muş’a yapılan yatırımlar ile ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, Muş halkının kendilerine verdiği emanete hizmetlerle sahip çıktıklarını söyledi. Gerek Muş’ta gerekse de Ankara’da Muş’un kalkınması ve gelişmesi için çalıştıklarını hatırlatan Şimşek, "Daha önceki açıklamamızda da belirttiğimiz gibi sağlık, eğitim, spor, tarım ve diğer tüm alanlarda da çalışmalarımız sürüyor. Muş ile birlikte ilçelerimiz içinde çalışıyoruz. 75 milyon 100 bin TL ödenek ile sağlık yatırımları daha da artacak ve milletimiz en iyi sağlık hizmetlerinden faydalanacaktır. Sağlık kurumlarının inşaatlarında kullanılacak olan bu ödenekler ile yeni binalar, bakımlar, onarımlar ve diğer teçhizatlar yapılacak. Tıbbi cihaz ve diğer donanımlar içinde ayrı ödenekler çıkarılacaktır. Ben bu ödeneklerin hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, hükümetimize, Bakanlar kurulumuza, Muş Valimiz Aziz Yıldırım’a, teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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