Muş’ta akşam vardiyası polikliniği

Muş Devlet Hastanesi tarafından acilde yaşanan yoğunluğun azaltılması için vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlandı.

Muş Devlet Hastanesi, gün içerisinde hastaneye gelemeyen vatandaşlar için bir kolaylık sağlayarak hafta içi 17.00-23.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti veriyor. Büyük kolaylığın sağlandığı hizmet, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Uygulamaya konulan hizmetle hem gün içerisindeki yoğunluk gideriliyor hem de vatandaşa alternatif hizmet sunuluyor.

Uygulama hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı İbrahim Edis, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini sağlamak amacıyla gün içerisinde hastaneye gelemeyen vatandaşlara vardiya polikliniği hizmeti verilmeye başlandığını söyledi. Acillerdeki yoğunluğu önlemek ve birikimlerin önüne geçmek için vardiya polikliniği açtıklarını ifade eden Edis, "Kulak burun boğaz, dahiliye, kadın doğum, ortopedi ve çocuk polikliniğinde hafta içi her gün 17.00 ile 23.00 saatleri arasında hasta kabulü yapılmaktadır. Polikliniklerimizde her akşam yaklaşık 100 hasta bakılıyor. Özellikle kadın doğum ve çocuk polikliniklerimiz yoğun geçiyor. Bu açıdan hem gündüz polikliniklerde azalma oldu hem de acildeki yoğunluğun biraz önüne geçtik ve önemli ölçüde saylar azaldı" dedi.

Kadın Hastalıkları Kadın Doğum Uzmanı Dr. Didem Arıkan da, "Gündüz koşullarında polikliniğimizin çok yoğun olması sebebiyle hastalara gereken ilgiyi, alakayı ve kafasındaki soru işaretlerinin büyük bir kısmını cevaplamadan maalesef ayrılmak zorunda kalıyorlardı. Fakat gece koşullarında akşam polikliniğimizde hasta sayısı daha az olması nedeniyle daha çok hastalarımızla tektik ve tedavi uygulayabiliyoruz. Hastamızın aklındaki soru işaretlerini de net çözebiliyoruz. Aynı bir özel hastane ortamında daha huzurlu ve daha karşılıklı güvenli ilişki kurabiliyoruz" diye konuştu.

Tedavi için doğum servisine gelen Kübra Sayılgan ise, gündüz polikliniği çok yoğun geçtiği için gece muayene olmak için geldiğini belirterek, böyle bir sistem uygulandığı için çok daha iyi ilgi gördüklerini söyledi.