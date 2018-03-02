Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan Sağlıklı Hayat Merkezinin (SHM’) açılışı törenle yapıldı. Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası karşısında hizmete başlayan Sağlıklı Hayat Merkezinin açılış törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu ile sağlık personelleri ve davetliler katıldı. Burada hizmet binasını inceleyen Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, İl Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu’ndan SHM hakkında bilgi aldı. Yapılan gezi ve incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, yine hayırlı bir hizmetle buluştuklarını söyledi. Sağlıklı Hayat Merkezini hayata geçirdiklerini ifade eden Şimşek, "Sağlık Bakanlığımızın; değerli valimin ve teşkilatlarımızın da sayesinde Muş iline bir katkısı oldu. Hayırlara vesile olan bir teşkilatı, bir kurumu da açmış olduk diyelim. Hakikaten de son zamanlarda ülkemizdeki bütün gelişmelere rağmen her alanda gelişme olduğu halde sağlık alanında da Muş ilimiz ciddi katkı alıyor, almaya da devam edecek" dedi. Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, sağlık hizmetleri denildiği zaman sadece hastanede verilen hizmetler ya da sağlık ocaklarında verilen doktor hizmetleri geldiğini söyledi. Sağlık tedavi hizmetlerinin ise akla gelmediğini ifade eden Yıldırım, "Bugün burada açmış olduğumuz merkez sayesinde çocuk bakımından uyuşturucuyla mücadeleye kadar pek çok alanda obeziteden, sağlıklı yaşayabilmek için yapılması gerekenlere kadar, nasıl sağlıklı beslenirizin öğrenilmesine kadar pek çok alanda hizmet verecek sağlıkçı arkadaşlarımız var. Bunları hep birlikte gördük gayet güzel bir mekan oldu burası. Altı kattan müteşekkir, oldukça konforlu hizmet verebilen bir alan haline geldi. Önemli olan şudur ki; hizmet anlayışında insan odaklı bir hizmet anlayışı artık tedavüldedir, bunlar uygulanmaktadır, bunlar önemsenmektedir. Bunun gereği olarak da neler lazımsa yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra da belki bunun gibi birkaç merkez daha açmak suretiyle vatandaşımızın ayağına hizmeti götüreceğiz" diye konuştu.

"Çevre sağlığı çok önemli"

Çevre sağlığının çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yıldırım, "Burada ayrıca bir de çevre sağlığı merkezimiz var ve bu çevre sağlığı hakikaten insanlarımızın günlük yaşayışlarında, ortak yaşama alanlarında nasıl daha sağlıklı bir çevrede yaşayabileceğimizi de aynı zamanda öğretmeyi hedeflemektedir. Bunları yapabildiğimiz takdirde daha rahat, daha sağlıklı, daha temiz bir çevrede yaşamış olacağız. Bizden sonra ki nesillere de daha güzel bir Muş, daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir dünya bırakma fırsatımız olacak inşallah. Bu hizmetin burada açılmasını sağlayan tabi ki İl Sağlık Müdürümüzün büyük gayretleri var, ama bunun ödeneklerinin de çıkması gerekiyor. Sağlık Bakanımıza, milletvekilimize, Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza da teşekkürlerimizi buradan arz ediyoruz. Kendilerinin bizlere sağlamış oldukları bu fırsatla da Muş’taki vatandaşlarımıza daha iyi, daha kaliteli, daha güzel hizmetler verebildiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Dün akşam Afrin’de terör saldırısı sonucu şehitlerin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Biliyoruz ama bu vatanın bekası için mutlaka olması gerekiyorsa şehitlerimiz de olacaktır. Bizim için önemli olan yarına, yarın ki nesillerimize daha güzel bir Türkiye bırakmak, daha güvenli bir Türkiye bırakmak, çevresiyle daha büyük imkanlar sağlayabilecek bir ülke bırakmak, bir vatan bırakmak, bir devlet bırakmak azmindeyiz. Bunun için de ne gerekiyorsa yapılacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum ve yakınlarına da büyük sabırlar niyaz ediyorum, milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.

Program, yapılan konuşmaların ardından ikramların yapılması ile sona erdi.