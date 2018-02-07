Muş’ta sevk oranları minimuma indirildi

Muş Devlet Hastanesinde 2017 yılında sevk oranları polikliniklerde yüzde 3,33, acil servislerde ise yüzde 1,17 olduğu belirtildi.

2017 yılı rakamlarını açıklayan Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Danışan, 2017 yılında 719 bin 738 hastanın muayene için polikliniklere, 473 bin 554 ise acil servislere olmak üzere toplam 1 milyon 193 bin 293 hastanın Muş Devlet Hastanesine başvurduğunu söyledi. Polikliniklere başvuran hastalardan 24 bin 998’nin ameliyat edildiğini ve 30 bin 912’sinin ise yatışının yapılarak tedavi edildiğini belirten Uzm. Dr. Gürkan Danışan, 719 bin 738 hastadan 23 bin 961’inin ise çeşitli hastanelere sevk edildiğini ve bunun yüzde 3,33’e tekabül ettiğini kaydetti. Acil servislere ise, 473 bin 555 hastanın müracaat ettiğini sözlerine ekleyen Danışan, bunlarda 552’sinin sevk edildiğini ve bunun da yüzde 1,17’e tekabül ettiğini ifade etti.

2017 yılında doğum oranlarına da değinen Danışan, "2017 yılında hastanemizde toplam 6 bin 351 bebeğimiz dünyaya geldi. Bunlardan 2 bin 246’sı normal doğum olurken, 2 bin 188’i ise sezaryen doğum olarak gerçekleşti. Ayrıca bin 917 hastamıza ise sezaryen dışı müdahaleli doğum, bin 31 hastamız ise primer sezaryen olarak gerçekleşti" diye konuştu.