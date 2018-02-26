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"Mutlu Gebelik Okulu" devam ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 08:53 | Son Güncelleme

Bursa’da açılan ’Mutlu Gebelik Okulu’ ile anne adayları ve eşleri doğum öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi oldu.Anne adayları ve babalar için VM Medical Park Bursa Hastanesi bünyesinde açılan ‘Mutlu Gebelik Okulu’nda gebelik dönemi ve sonrasında nelere dikkat edilmesi konusunda A’dan Z’ye bilgiler paylaşılıyor.

Bursa’da açılan ’Mutlu Gebelik Okulu’ ile anne adayları ve eşleri doğum öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi oldu.
Anne adayları ve babalar için VM Medical Park Bursa Hastanesi bünyesinde açılan ‘Mutlu Gebelik Okulu’nda gebelik dönemi ve sonrasında nelere dikkat edilmesi konusunda A’dan Z’ye bilgiler paylaşılıyor. VM Medical Park Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Bahar Çelen, “Gebelik bütün kadınların hayatında özel bir öneme sahip bir dönem. Biz de Medical Park ailesi olarak, bu dönemi daha özel kılmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bugün de gebelik öncesi döneminde dikkat dilmesi gereken hususlara özellikle eğitimle ilgili süreci ailelere aktardık. Her zaman tartışılan ve gündemde olan konu, doğum şeklini belirlemede nelere dikkat edilmesiydi. Katılım çok güzel, gittikçe de birçok kesime hitap etmeye başladık. Doğum sürecine hazırlanırken, gebelikte dikkat edilmesi gereken hususları tek tek aktarıyoruz” dedi.
Özellikle doğum öncesi hazırlık sürecinde beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Çelen, “Hangi vitamin ve mineral desteğini almamız gerektiğine, sürece psikolojik olarak nasıl hazırlanmamız gerektiğine özellikle önem veriyoruz. Aynı zamanda gene sağlıklı bir gebelik süreci geçirdikten sonra bebeğin sağlığı için gereken testler yapıldıktan sonra doğum sürecinde nelere dikkat ederek hareket ettiğimize, normal doğumda özellikle annemiz de bize destek verirse doğumu kolaylaştırmak için neler yapmamız gerektiğini aktarıyoruz” diye konuştu.

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