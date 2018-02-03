"Müzik eşliğinde yapılan kanser tedavisi, hastanın ağrılarını azaltıyor"

Kanserde erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Tıbbi Onkoloji ve Tamamlayıcı Tıp Doktoru Dr. Betül Açıkalın, müzik eşliğinde yapılan kanser tedavisinde hastaların dikkatinin başka odak noktalarına yöneldiğini ve bu sebepten dolayı onları rahatsız eden semptomların azaldığını söyledi. Tıbbi Onkoloji ve Tamamlayıcı Tıp Doktoru Dr. Betül Açıkalın, kanserde erken teşhisin önemi ve tedavi yöntemleriyle ilgili açıklama yaptı. Kanserin birçok türü olduğunu belirten Açıkalın, "Günümüzde 200’den fazla kanser çeşidi tanımlanmıştır. En sık görülen kanser türleri; akciğer, prostat, meme, yumurtalık, mesane, kolorektal, böbrek, pankreas ve rahim kanserlerin yanı sıra melanom ve lösemidir. Kanserler birçok açıdan benzer olmakla birlikte, büyüme ve yayılma açısından farklılık gösterirler. Vücudumuzdaki tüm hücreler yaşlandıklarında veya zarar gördüklerinde ölürler ve yerlerini yeni hücreler alır. Kanser, hücrelerin kontrolsüz çoğalmaya başlaması ile oluşur. Bu da kanserin başladığı vücut bölümünde problemlere yol açar. Kanser türleri tedavilere farklı şekilde yanıt verirler. Bazı kanser türleri için en iyi tedavi cerrahi iken bazıları kemoterapiye iyi yanıt verir. Genellikle en iyi sonuçları alabilmek için 2 veya daha fazla tedavi beraber kullanılır. Kanserin evreleri kanser ile mücadelede oldukça önemli rol oynar. Her bir kanser türünde, evreyi belirlemek amacı ile yapılan testler vardır. Kural olarak, düşük evre (1 ve 2. evre), kanserin yayılmadığını gösterir. Daha yüksek rakamlar (3 ve 4 evre) ise hastalığın yayıldığının göstergesidir. 4’üncü evre en yüksek kanser evresidir" dedi.

"Kanserin tek bir nedeni yoktur"

Kanserin bulaşıcı bir hastalık olmadığına dikkati çeken Dr. Açıkalın insanların kanserli hastalardan kaçamaması gerektiğini ifade ederek, "Kanserin tek bir nedeni yoktur, bir sürü faktörün bir araya gelmesiyle kanser meydana gelir. Sigara ve alkol tüketimi, yanlış beslenme ve şişmanlık kanseri tetikleyen en önemli faktörlerdendir. Kanserin en önemli nedenleri ise yoğun stres ve kaygı, aşırı şeker tüketimi, yanlış beslenme, genetik, bazı virüs ve mantarlar, tarımda kullanılan hormon ve tarım ilaçları, gıda yoluyla alınan kimyasallar, kumaş boyaları, uzun süre güneş ışığına veya radyasyona maruz kalma, hareketsiz yaşam, uzun süre oturma, yorgunluk, halsizlik, vücutta ödem veya kitleler, ciltte oluşan lekeler veya benler, mide yakınmaları, sebepsiz kilo kaybı, tekrar eden enfeksiyon ve ateş, nefes darlığı, şişkinlik, bağırsak problemleri, yutma güçlüğü, sarılık, tırnaklardaki değişmeler, karın ağrıları, uzun süren ağrılar, anormal kanamalar kanserin habercisi olabilir. Bunlardan bir kaçını yaşıyorsanız mutlaka en yakın doktora gidilmelidir. Ayrıca televizyonda veya internette kanseri çözdüğünü söyleyip, sahte ürün satanlara itibar etmeyin. Bazı bitkileri fitoterapi doktoru kontrolünde kullanabilirsiniz" dedi.

Kanser hastalarıyla yapılan araştırmalarla ilgili bilgi veren Dr. Açıkalın, özellikle müziğin tedavi esnasında hastalar üzerinde olumlu gelişmeler gösterdiğini kaydetti. Müziğin kaygı ve çarpıntı sorunlarında çok etkili olduğunu belirten Açıkalın, "Kemoterapi sırasında ortamdaki ısı, gürültü, parlak ışık gibi çevresel nedenlerin yanı sıra ağrı, kaygı gibi tedaviye bağlı birtakım olumsuzluklara maruz kalıyor. Müzik eşliğinde yapılan kanser tedavisi seanslarında kişilerin daha az kaygı duyduğu belirtiliyor. Müzikle yapılan tedavinin ağrıları azalttığı, hastaların dikkatini başka bir odak noktasına çekerek onları rahatsız eden semptom, düşünce ve duygulardan uzaklaştırdığı, ruh sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtiliyor" diye konuştu.

Açıkalın, kanser tedavisinde en güçlü silahın ise modern tıp ve güçlü bir moral olduğunu sözlerine ekledi.