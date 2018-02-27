HABER

Nadir görülen hastalıktan babasının karaciğeri ile kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2018 10:05 | Son Güncelleme

Karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğine götürebilen Progressive Familial Intrahepatic (PFIC) hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ali Kuyucu, babasından alınan karaciğer nakli ile hayata tutundu.

Nadir görülen hastalıktan babasının karaciğeri ile kurtuldu

Karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliğine götürebilen Progressive Familial Intrahepatic (PFIC) hastalığına yakalanan 3 yaşındaki Ali Kuyucu, babasından alınan karaciğer nakli ile hayata tutundu. Oğlunu nadir görülen hastalıktan kurtaran baba Abidin Kuyucu, “Ali normalde 8 Ocak doğumlu ama ameliyat olduğu tarih olan 22 Aralık, bizim için ikinci bir doğum günü oldu. Artık Ali’nin doğum gününü 22 Aralık’ta kutlayacağız" dedi.
İzmir’de yaşayan Fatma Kuyucu (27) ve Abidin Kuyucu (35) çiftinin tek çocukları Ali Kuyucu, nadir görülen PFIC (ilerleyici ve ağır bir sarılıkla giden metabolizma bozukluğu) hastalığına yakalandı. Bir süre devlet hastanesinde tedavi gören Ali’nin şikayetleri artınca aile onu İzmir Kent Hastanesi’ne götürdü. Burada, minik Ali’de karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği başladığı ve karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Hemen uygun donör arayışına giren aile, babanın uygun verici olmasıyla büyük sevinç yaşarken, 3 yaşındaki Ali Kuyucu 22 Aralık 2017 tarihinde babasından alınan bir parça karaciğer ile nakil oldu. Vücudundaki sarılık, morarma ve kaşıntılardan kurtulan, hayata ikinci kez “Merhaba” diyen Ali Kuyucu sağlığına kavuştu, ailesi Ali’nin doğum gününü artık 22 Aralık’ta kutlayacaklarını söyledi.

Nadir görülüyor
Ali Kuyucu, İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Merkezi’nde Doç. Dr. Murat Kılıç ve Op. Dr. Cahit Yılmaz başkanlığındaki ekip tarafından nakil olurken, Doç. Dr. Murat Kılıç, hem hastanın durumu hem de PFIC hastalığı hakkında şu bilgileri verdi:
“PFIC hastalığı; ilerleyici ve ağır bir sarılıkla giden metabolizma bozukluğudur. Çocukları karaciğer nakline götüren ikinci hastalığın PFIC olduğunu söyleyebiliriz. Nadir görülen ve karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği yapıp nakile götürebilen bir hastalık grubudur. Ali de bu hastalığa doğuştan sahip olduğu anlaşılmış ve uzun süre de takipte olan bir hastaydı. Son dönemde karaciğer sirozu ve karaciğer yetmezliği başlayınca bunun tek tedavisi olan organ nakline gitmek zorunda kaldı. Biz de babasından aldığımız bir parça karaciğerle Ali’ye nakil yaptık. Şimdi Ali normal karaciğer fonksiyonlarıyla poliklinikten takip ettiğimiz ve hastalığı geçmiş olan bir çocuk. Bu hastalık daha çok uzamış sarılık ve kaşıntıyla kendini belli eder. Ali’de de bu iki problem ön plandaydı. Birçok hastaya en sonunda nakil gerekebilir. Yüzde 10-20 gibi düzeyde bir hasta grubunda ise nakil olmadan takip yapılabilir.”

"Büyük şans"
Oğluna karaciğerinden bir parça veren baba Abidin Kuyucu ise “Ali hastalığında son deme gelmişti. Artık nakil olmaya mecburdu. Benim dokularım oğlumla uyunca nakil gerçekleşti. Bu çok büyük şanstı. 22 Aralık 2017’de ameliyatımızı olduk. Şu anda ikimizin de sağlığı çok iyi. Ali normalde 8 Ocak doğumlu ama 22 Aralık bizim için ikinci bir doğum günü oldu. Artık Ali’nin doğum gününü 22 Aralık’ta kutlayacağız. Zor bir dönemden geçtik ama Allah’a şükür iyiyiz. Doktorlara ve hastane personeline teşekkür ediyoruz” dedi. Anne Fatma Kuyucu da, “Çocuğumun kaşıntıları vardı ve vücudunda morarmalar oluyordu. Sarılığının geçmesini, çocuğumun renginin eski haline dönmesini istiyordum. Bir süre hastanede yattık. Sonra nakil olması gerektiği söylenince korktuk ama şimdi çok şükür iyiyiz” diyerek duygularını ifade etti.

Nadir görülen hastalıktan babasının karaciğeri ile kurtuldu

Nadir görülen hastalıktan babasının karaciğeri ile kurtuldu

Nadir görülen hastalıktan babasının karaciğeri ile kurtuldu

Nadir görülen hastalıktan babasının karaciğeri ile kurtuldu

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

İlginizi Çekebilir

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Cinsel terapistten olay tavsiyeler

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Canan Karatay'dan antidepresan uyarısı: Abim intihar etti

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Yetişkin filmleri ilişkileri yok ediyor!

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Burun estetiği öncesi dikkat

Burun estetiği öncesi dikkat

’’Prostatın diğer organlardan farkı büyüme eğiliminin ömür boyu devam etmesi’’

’’Prostatın diğer organlardan farkı büyüme eğiliminin ömür boyu devam etmesi’’

Çayırova Belediyesi Hospitalpark Hastanesi’ni tercih etti

Çayırova Belediyesi Hospitalpark Hastanesi’ni tercih etti

PAÜ’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

PAÜ’de Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ne yapılmalı?

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında ne yapılmalı?

Çocuklarda katarakt problemine dikkat

Çocuklarda katarakt problemine dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.