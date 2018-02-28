Nadir hastalıklı çocuklardan resim sergisi

MERSİN (AA) - Mersin Şehir Hastanesinde tedavi gören nadir hastalığı bulunan 12 çocuk, gönüllü eğitmenler eşliğinde yaptıkları resimleri Dünya Nadir Hastalıklar Günü'nde sergiledi.

Doğuştan genetik nadir hastalıkları olan ve çocuk metabolizma hastalıkları servisinde tedavi gören çocuklara moral olması için gönüllü ressamlar eşliğinde resim atölyesi çalışması düzenlendi.

Minikler, aldıkları eğitimin ardından yaptıkları resimleri, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü dolayısıyla hastanede düzenlenen kokteylde sergiledi.

Çocuklar, resimlerini sergilemenin heyecanını, aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.

Çocuk metabolizma hastalıkları uzmanı Berna Şeker Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, nadir hastalıkların, çok bilinmeyen ama son derece önemli hastalıklar olduğunu söyledi.

Akraba evlilikleri nedeniyle bu tür hastalıkların görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, hiç tanı konmaması veya yanlış tanı koyması nedeniyle tedavi fırsatlarının da kaçırılabildiğini aktardı.

Ailelerin duyarlı olması gerektiğine işaret eden Yılmaz, "Ailelerin öncelikle akraba evliliklerini önlemesi gerekiyor. İkinci olarak çocukları erkenden hastanelere götürmeleri, hastanelerin de çocuk metabolizma bölümlerine yönlendirmesi gerekiyor. Tedavi çok uzun bir süreç, ömür boyu sürüyor. Bu süreçte ailelerin çocuklarının yanında olması, zorlukları çocuklarla birlikte göğüslemeleri gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, çocukların tedavi süresince moral kazanması için bu tür etkinliklerin süreceğini kaydetti.