Nakil yapıldı, 19 yıl sonra kana kana su içti

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen Sertaç Enginçöl'ün (27) bağışlanan böbreğiyle hayata tutunan Züleyha Çelik (40), 19 yıl sonra diyalizden kurtuldu. Çelik, "Kana kana su içmeyi çok özlemiştim. Bu mutluluğu bana yaşatan bağışçı aileye ve hayatını kaybeden genç insana minnet borcumu nasıl öderim, bilemiyorum" diye konuştu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 17 Mart gecesi meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan turizmci Sertaç Enginçöl'ün, 3 günlük yoğun bakım sürecinin ardından beyin ölümü gerçekleşti. İhsan- Nilgün Enginçöl çifti, çocuklarının uygun olan tüm organlarını bağışlama kararı verdi. Sertaç Enginçöl'ün bir böbreği Konya'da 19 yıldır kronik böbrek yetmezliğiyle mücadele eden Züleyha Çelik'e nakledildi. Çelik, operasyonun ardından bir süre tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Yıllar sonra diyalize girmekten kurtulduğunu belirten Züleyha Çelik, 6 kez 'Böbrek bağışı var, acil Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gelin' çağrısı üzerine Konya'dan Antalya'ya gittiğini, ancak her seferinde enfeksiyon ve benzeri nedenlerle nakle uygun görülmediğini söyledi. 50 gün önce saat 03.00'te telefonun yine çaldığını anlatan Züleyha Çelik, "İçimden 'bu kez oldu' dedim. Fakat heyecandan telefonu açamadım. Telefon ikinci kez çaldığında cesaretimi toplayıp açtım. Hemen Antalya'ya gitmem gerektiği söylendi. Aynı anda hazırlanıp yola çıktım. Saat 08.30'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ulaştım. Benimle birlikte 6 aday daha olduğu söylendi. İçimdeki ses 'Bu kez senin hakkın' diyordu. Gerekli testler yapıldı ve aynı gün nakil için ameliyathaneye götürüldüm" dedi.

SU ÖZLEMİNİ GİDERDİ

Nakilden sonra 19 yıllık özleminin sona erdiğini anlatan Züleyha Çelik, "Kana kana su içmeyi çok özlemiştim, bu mutluluğu bana yaşatan bağışçı aileye ve hayatını kaybeden genç insana minnet borcumu nasıl öderim bilemiyorum. Bağışçı aile, evlatlarının beyin ölümü sonrasında hiç tereddüt etmeden organ bağışında bulunabileceklerini söylemiş. Onlar çok değerli ve yüce gönüllü insanlar. Onca acının içinde bir başkasının hayatını kurtarmak için el uzattılar. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

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