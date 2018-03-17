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Nakille hayat bulan küçük Mesut'tan organ bağışı çağrısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 13:01 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, henüz 2 yaşındayken, beyin ölümü gerçekleşen 21 aylık Ali P.'den nakledilen böbrekle hayata tutunan Mesut Can Kendir (8), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ndeki 'Organ bağışı sayesinde yaşama döndüm, mutluyum' yazılı pankart önünde, organ bağışı çağrısı yaptı.

Nakille hayat bulan küçük Mesut'tan organ bağışı çağrısı

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, henüz 2 yaşındayken, beyin ölümü gerçekleşen 21 aylık Ali P.'den nakledilen böbrekle hayata tutunan Mesut Can Kendir (8), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ndeki 'Organ bağışı sayesinde yaşama döndüm, mutluyum' yazılı pankart önünde, organ bağışı çağrısı yaptı.
Konya'da 2011 yılında rahatsızlanan Mesut Can Kendir, ailesi tarafından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede Mesut'a, akut böbrek yetmezliği (Akut interstisyel nefrit) teşhisi konuldu. Burada tedavisine başlanan Mesut, daha sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne getirildi. Yaklaşık 7 ay diyalize giren Mesut'un yaşamını sürdürmesi için organ nakli yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine baba Mücahit Kendir, gönüllü bağışçı oldu.
BABA AMELİYAT MASASINDAN KALDIRILDI
Baba ve oğul, 10 Ocak 2012 tarihinde AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde nakil için ameliyata alındı. Nakil için hazırlık yapılırken, Mesut için organ bulunduğu haberi geldi. Bunun üzerine baba Mücahit Kendir ameliyat masasından kaldırılırken, beyin ölümü gerçekleşen Ali P.'nin bağışlanan böbreği Mesut'a nakledildi.
BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU
Tedavisinin ardından ailesiyle Antalya'ya yerleşen ve 6 yıldır sağlıklı bir hayat süren Mesut Can Kendir, organ bağışına dikkati çekmek için önceki gün, yeniden hayat bulduğu AÜ Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne geldi. Bu yıl okula başlayan Mesut, nakil merkezindeki 'Organ bağışı sayesinde yaşama döndüm, mutluyum' yazılı pankart önünde fotoğraf çektirip, organ bağışı çağrısında bulundu. Mesut Can Kendir, amacının büyüklerine mesaj vermek ve onları da organ bağışına teşvik etmek olduğunu söyledi.
1 YAŞINDAYKEN TEŞHİS KONULDU
Oğlu ile hastaneye gelen anne Mehtap Kendir ise tek çocukları olan Mesut'un, henüz 1 yaşındayken şiddetli sancı ve idrar sıkıntısı yaşıdığını ifade etti. Yapılan testler ve muayene sonrasında oğluna böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu kaydeden Mehtap Kendir, "7 ay hemodiyaliz ile hayata tutunmaya çalıştı. Nakil olması gerektiğinde eşim bağışçı olmak istedi. Ancak ameliyathanedeyken organ bulunduğu haberini alan doktorların, babayı ameliyat masasından kaldırdığını öğrendik" diye konuştu.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Böbrek nakilden sonra oğlunun sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu anlatan Mehtap Kendir, Antalya'da yaşamaya karar verdiklerini söyledi. Anne Kendir, "Mesut'un sağlık kontrollerine daha çabuk ulaşmak hedefimiz olmuştu. Daha sonra okula başlayıp eğitim hayatının da Antalya'da sürmesi için bu kararı aldık" dedi.

FOTOĞRAFLI

Nakille hayat bulan küçük Mesut'tan organ bağışı çağrısı

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