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Nane şekeri ağız kokusunu önler mi?

SAĞLIK HABERLERİ | 13.01.2018 16:46 | Son Güncelleme 31 dakika önce

Nefes tazelemek için kullandığımız naneli şekerlerle ilgili uzmanlardan ilginç bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; meğer naneli şeker çiğnemek ağız kokusunu daha da kötü yapıyor

Nane şekeri ağız kokusunu önler mi?

Nefes tazelemek için kullandığımız naneli şekerlerle ilgili uzmanlardan ilginç bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; meğer naneli şeker çiğnemek ağız kokusunu daha da kötü yapıyor.

İskoçyalı Diş Hekimi James Buchanan, nane şekerlerinin sadece dişleri çürütmekle yetinmediğini aynı zamanda ağız kokusuna da neden olduğunu söyledi. Çünkü şeker, asite dönüşüyor.

Diş Hekimi Buchanan, ağzı temizlemek için şekersiz sakızın yanısıra yoğurt ve meyve yenilebileceğini söyledi. Ayrıca kereviz ve elmanın da tükürüğü artırdığını ve bunun da koku yaratan parçacıkları yıktığını ifade etti.

Yeni bir araştırmaya göre; beş kişiden biri düzenli olarak nefesini tazelemek için nane kullanıyor ancak bu durum sorunu daha da kötüleştiriyor.

Diş Hekimi James Buchanan, kötü nefesin en yaygın nedeninin ağız hijyeninin düşük olması, yiyecek ve içecek, sigara ve bazı ilaçlar ile tıbbi koşullar olduğunu belirten Diş Hekimi Buchanan, "Dişlerde sıkışan yiyecek parçacıkları ağız kokusuna katkıda bulunurken, en yaygın neden dişlerde plak birikmesidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ağız kokusu naneli şeker

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