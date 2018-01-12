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Nanomikroskoplar Medipol’de tasarlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ | 12.01.2018 12:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

İSTANBUL, (DHA)-MEDİPOL Üniversitesi bünyesinde kurulan "Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi”nde süper çözünürlüklü ve 3 boyutlu mikroskoplar geliştiriliyor. Saç telinden bin kat küçük nanometrik cisimleri görüntüleyen mikroskoplar, erken evre kanserlerin teşhisine de destek verecek.

Günümüzde tıp, yaşam bilimleri, üretim, eğitim ve nanoteknoloji gibi birçok alanda optik mikroskoplar veya mikroskop temelli cihazlar yaygınlıkla kullanılıyor. Gelişen teknolojiyle her geçen gün daha da küçük nesnelerin görüntülenmesi gereksinim haline geliyor. Tıpta yenilikçi tanı yöntemlerinde ve elektronikte daha küçük transistörlerin üretilebilmesi için bu nedenle süper çözünürlüklü mikroskoplara ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyaçtan yola çıkan Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki bilim insanları, çalışmalarına yeni kurulan merkez ile hız veriyor. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)'nın desteğiyle kurulan "Yenilikçi Mikroskop Teknolojileri Merkezi”nde yeni nesil mikroskop sistemlerinin tasarım ve prototipleri yapılıyor.

ERKEN EVRE KANSERLER TEŞHİS EDİLECEK

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Fatih Toy çalışmalarla ilgili şöyle dedi: "Geliştirilmekte olan mikroskoplarla bir taraftan saç telinden bin kat küçük nanometrik ölçekte cisimler görüntülenirken, diğer taraftan da holografi ve ışık alanı ile cisimlerin 3 boyutlu yapıları incelenebiliyor. Geliştirilen mikroskoplarla hastanelerde erken evre kanser teşhisine destek verilmesini hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerine erişimin zor olduğu bölgelerde uzman sağlık personeline ihtiyaç duyulmaksızın düşük maliyetli ve hızlı testlerin yapılması da mümkün olabilecek."

(FOTOĞRAF)

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