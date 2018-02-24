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"Ne kadar çok kan, o kadar çok can"

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2018 15:18 | Son Güncelleme

Herkes İçin Havacılık Derneği, Türk Kızılayı için kan bağışı etkinliği düzenledi.Derneğin Eskişehir Temsilciliği tarafından, İsmet İnönü Caddesi’nde başlattığı etkinliğe, üyelerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinden ve halktan katılım sağlandı.

Herkes İçin Havacılık Derneği, Türk Kızılayı için kan bağışı etkinliği düzenledi.
Derneğin Eskişehir Temsilciliği tarafından, İsmet İnönü Caddesi’nde başlattığı etkinliğe, üyelerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinden ve halktan katılım sağlandı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kuruldukları günden bu yana bir çok sosyal sorumluluk projesi içerisinde bulunduklarını ifade eden Herkes İçin havacılık Derneği Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Emre Diri, "Derneğimiz, ilk günden beri sosyal sorumluluk projelerine önem vermiştir. Bu etkinliğimiz de onlardan biridir. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Daimi bir ihtiyaçtır. Onun için bir katkı sağlamak istedik. Temsilciliklerimizin bulunduğu İstanbul, Kocaeli, Samsun, Ankara, Konya ve Kayseri’de aynı anda kan toplayıp, Kan Bankasına katkı sağlamak istedik. Kızılay’ın da yardımı olduğu sürece 4 ayda bir gerçekleştireceğiz bu etkinliği. Saat 10’da başladılar diğer temsilciliklerimiz, en az kan toplayan ilimiz 30 ünite kan topladı. Daha da artacaktır bu sayı” dedi.
Diri, dernek olarak diğer şehirlerde de kütüphanelerimizi kurduklarını, ilkokullara, liselere gidip ziyaretler yaparak havacılığı tanıtmaya çalıştıklarını da anlattı.

“Eskişehir’de uçak görmeyen çocuklara uçak gösterdik”
Faaliyetlerinde toplumsal faydanın önde bulunmasını istediklerini ifade eden Emre Diri, “Eskişehir’de uçak görmeyen çocukları köylerden getirip uçak gösterdik. Köy okullarına kütüphaneler kurduk. Çocuk Esirgeme Kurumu’na, Huzurevi’ne gittik. Teknik geziler yapıyoruz havacılık öğrencilerine veya uçak görmek isteyen hangar görmek isteyen herkese. Hiç uçak kullanmaya imkanı olmayan kişileri de Antalya’ya götürüp, anlaşmalı yerimizde, pilotların izin verdiği derecede bir pilotaj deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz. Geleceğe yönelik olarak bu işi daha da geliştirip, yurt dışına uçak fabrikalarına götürmek istiyoruz insanları. Bu yönde bir çalışmamız var. Henüz 3. yılımızda olmamıza rağmen uçak fabrikalarıyla anlaşmalarımız var. Yardımcı oldukları sürece herkese göstermeye çalışıyoruz uçakları” dedi.

“Ne kadar çok kan, o kadar çok can”
Etkinliğe katılan ve düzenli kan bağışçısı olduğunu belirten Perihan Uğur ise, “Kan verme etkinliğinden sokakta gördüğüm tır aracılığıyla haberdar oldum. Bunu artık alışkanlık haline getirdim. Her 4 ayda bir kan veriyorum. Şu anda mesai saatlerim içersindeyim, 10-15 dakikalık bir zaman ayırıp geldim. Ayrıca kök hücre bağışçısıyım. Herkesi kan vermeye davet ediyorum. Daha çok duyarlı insan olur ve daha çok kan bağışlanır. Bugün bize ihtiyaç olmayabilir ama yarın mutlaka ihtiyacımız olabilir. Ne kadar çok kan, o kadar çok can. Kan temel bir ihtiyaçtır bu yüzden herkesi kan vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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