Ne zaman ortaya çıkacağı belirsiz! Cinsel yolla bulaşan HPV kansere yol açabilir!

Gerek dünyada gerekse ülkemizde milyonlarca kişide bulunan HPV (insan papilloma virüsü), her yıl daha da yaygınlaşıyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Cem Turan, “Cinsel yolla bulaşan HPV öylesine yaygın bir virüs ki, HPV taşıyan biriyle vajinal, anal veya oral cinsel temas yapılırsa bulaşma olabilir. Enfekte olmuş birisiyle cinsel temastan sonra belirtiler hemen ortaya çıkabileceği gibi, yıllar sonra da gelişebilir. Bu nedenle virüsün ne zaman bulaştığını anlamak güçtür” diyor.

Cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyon olan HPV’nin 200’den fazla türü bulunurken, dünyada milyonlarca kişi, çoğu gençliğin sonlarında ve 20’li yaşların başında, halen HPV taşıyor.

SİĞİLLERDEN KANSERE!

HPV bazı kişilerde bağışıklık sisteminin etkisiyle kendiliğinden kaybolup sağlık sorununa yol açmazken, milyonlarca kişide ise genital siğiller ve çeşitli kanserlere yol açabiliyor. Prof. Dr. Cem Turan, “HPV bulaşmış olsa bile, çoğu kişide bağışıklık sisteminin etkisiyle kendiliğinden kaybolur ve herhangi bir sağlık problemine neden olmaz. Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişiler HPV ile mücadelede şanslı olamıyor. HPV kaybolmazsa, genital siğiller ve kanser gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bir kadın doğum hekimi genital bölgeye bakarak siğilleri teşhis edebilir” diyor.