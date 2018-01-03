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Neden miyop oluruz?

03.01.2018 01:02 | Son Güncelleme 15 saat önce

Miyopi ya da uzağı net görememe sorunu en yaygın göz bozukluklarından biridir.

Neden miyop oluruz?

Böyle bir göz bozukluğu teşhisi konmuş ise açıklamaların çoğu, sorunu genlere ve fazla okumaya bağlama yönünde oluyor.

Ancak son araştırmalar bu varsayımların yanlış olduğunu gösteriyor.

Farklı çevresel faktörler de göz bozukluğuna neden olabilir. Bazı basit önlemlerle çocuklarımızı bu sorundan kurtarmak mümkün olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
göz Miyop

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu nasıl haber :)
Neden oluruz Miyop;Bilgisayar,telefon,yüksek ışığa maruz kalmak,uzunca sürelerde bence en büyük sebep .Benim bildiğim gördüğüm budur....
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