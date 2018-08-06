Nefes darlığı neden olur? Nefes darlığı nasıl geçer? Nefes darlığı tedavisi nasıl olur?

Sıcaklık artıyor, nem oranı yükseliyor. Bunaltan sıcak bütün vücudu etkilese de, en çok kalbin iş yükünü artırıyor. Sağlıklı bireyleri bile yoran sıcaklar, özellikle kalp kapağında sorun olanları bir hayli zorluyor. Kalp hastaları bu dönemde en fazla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinden yakınıyor. Kalp kapağında problemi olup, bu sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nden Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, yaz sıcaklarının kalp kapak hastalıkları üzerindeki etkisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. Kalp insan hayatı boyunca hiç durmadan çalışan bir organdır. Bu görevi yerine getirmesi için de kalp kas dokusunun ve kan akışının kontrolünü sağlayan kalp kapaklarının sağlıklı olması, kas dokusuna kanı getiren damarlarda darlık ve tıkanıklık olmaması, kalbin kasılması için gereken elektriksel uyarıları zamanında ve sorunsuz iletmekle görevli sistemin doğru çalışması gerekmektedir. Bu özelliklerin birinde çıkan problem kalp sorunlarını meydana getirmektedir.

NEFES DARLIĞI VARSA KALP KAPAKLARINDA SORUN OLABİLİR



Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri artmaktadır. Yüksek sıcaklık ve nem oranları daha önce olmayan nefes darlığı sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nefes darlığına, koroner damarların daralması ve kalp kapak hastalıkları sebep olabilmektedir. Kalpte kan akışının devamlı ve istenen oranda hareketini sağlayan aort, mitral, triküspit ve pulmoner isimli dört kapak vardır. Bu kapakların yapısında çıkan sorunlar iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri kalp kapaklarında daralma, diğeri kalp kapaklarındaki yetmezliktir. Bu iki sorun aynı anda ve birden fazla kalp kapağında olabilmektedir. ENFEKSİYON DA SORUN ÇIKARABİLİR



Kalp kapağında meydana gelen sorunların nedenleri şöyle sıralanabilmektedir: Küçük yaşta geçirilen enfeksiyonların yarattığı harabiyet Yaşlanmayla ortaya çıkan kalsifik sorunlar Erişkinlikte kalbi ilgilendiren enfeksiyonlar Koroner damarların tıkanmasıyla kalp ve kapak yapısında meydana gelen değişimler