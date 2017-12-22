Nefes yoluna kaçan cisimler nasıl çıkarılır?

1-3 yaş çocuklarının her şeyi ağza alarak tanımak istemesi, çiğneme ve yutma fonksiyonlarının yeterince gelişmemiş ve koordineli olmaması nedeniyle hava yollarına yabancı cisim, gıda, metal vs kaçabilmektedir. Böyle durumlarda;
1-) Panik yapmamalı,
2-) Bir kişi hızla 112'yi aramalı veya en yakın bildiği ambulansı (özel de olabilir) aramalı,
3-) Yabancı cisim yuttuğundan şüphelenileni sakinleştirmeli, kendinde değilse önce ağız içine dikkatle bakılmalı, yabancı cisim görülebiliyor ve ulaşılabiliyorsa, içeriye itmeden çıkarma denemesi ambulans gelene kadar birkaç defa yapılabilir. (İçeri gittiği düşünülüyorsa başka deneme yapılmamalı, ama solunum durduysa, bilinç kaybolduysa mutlaka suni solunum yapılmalı)
4-) Kalbin durduğu durumlarda kalp masajı da hızla başlanmalı; 30 suni solunum ve arkasında 2 (iki) kalp masajı ambulans veya doktor gelene kadar ya da hastaneye gidene kadar yapılmalıdır
5-) Doktora ulaşıldığında tüm hastanın hikayesi detaylı anlatılmalıdır.
HANGİ DURUMLARDA AMELİYAT GERÇEKLEŞTİRİLİR?
İlk planda ameliyat dışı yöntemler (Heimlich manevrası, Larıngoskopi, Bronkoskopi gibi) düşünülmeli ve uygulanmalıdır; acil ameliyat seçeneği için hazır olunmalıdır*
- Ameliyat dışı yöntemlerle çıkarılamazsa yabancı cisim acil ameliyat ile yabancı cismin bulunduğu brons bulunur ve brons kesilerek açılır (bronkotomi) ve yabancı cisim çıkarıldıktan sonra kesilen brons üşülüne uygun dikilerek kapatılır, işlem bitirilir
Ameliyat için saat sınırlaması var mıdır? (Hastanın en fazla iki saat içinde getirilmesi gibi)
Yabancı cisimden şüphelenilen özellikle küçük çocuklar en hızlı şekilde hastaneye getirilmelidir; yabancı cisim ağız içinde görülebiliyor ve tutulabilecek gibi görünüyorsa daha fazla içeri ittirmeden, çok dikkatli olarak olay yerindekiler tarafından çıkarılması denenmelidir - başarılamıyorsa birkaç denemeden fazla ısrar etmeden hasta hızla hastaneye transfer edilmelidir*
- 24 saatten sonra çıkarılan olgularda komplikasyon görülme şıklığı %67'ye çıkmaktadır!*
AMELİYATLARIN BAŞARI ORANI NEDİR?
Endoskopi ile çıkarılma başarısı %90'lardan fazladır; ameliyat olması gerekenlerin hemen tamamında yabancı cisim çıkarılabilmektedir*
Nefes yolunda cisim kaçması dışında ne gibi durumlar sebebiyle ameliyatlar yapılıyor?
Kunt travma veya delici/kesici yaralanmalar sonrası nefes yollarının bütünlüğü bozulanlarda, kanama olan olgularda bu yolların tamiri için uygun cerrahi teknikler kullanılarak ameliyatlar yapılabilmektedir.
AÇIK VE KAPALI OLARAK FARKLI ŞEKİLLERDE AMELİYATLAR OLABİLİYOR MU?
Kapalı yöntemler endoskopik (larıngoskopi ve bronkoskopi) işlemleridir
- Açık yöntem de bronkotomi dediğimiz bronsun kesilerek açılması, yabancı cismin çıkarılması ve sonrasında bronsun dikilerek kapatılması işlemidir.
Op. Dr Erkan Yıldırım
info@goguscerrahisi.com.tr
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