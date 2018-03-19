Nefesiniz daralıyorsa astım veya KOAH hastası olabilirsiniz

Sık görülen bir belirti olan nefes darlığı, genellikle çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. Nefes darlığı, astım ve KOAH gibi solunum, kalp damar veya kan sistemi ile ilgili ciddi sağlık sorunlarının da sinyali olabiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Tarakçı Kantarcı, nefes darlığı ve çeşitleri ile hakkında önemli tavsiyelerde bulundu.

Oldukça sık görülen bir belirti olan nefes darlığı genellikle çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarından kaynaklanıyor. Ancak böyle bir belirtiyle karşılaşıldığında nefes darlığının buna bağlı olup olmadığını öğrenmek için mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Çünkü nefes darlığı, astım ve KOAH gibi solunum, kalp damar veya kan sistemi ile ilgili ciddi sağlık sorunlarının da sinyali olabiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Neslihan Tarakçı Kantarcı, nefes darlığı ve çeşitleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

“30 dakikadan uzun sürüyorsa dikkat”

Nefes darlığı ve öksürüğün astımın en önemli belirtileri olduğunu söyleyen Dr. Kantarcı, hastalıkla ilgili, “Astım bulguları zaman zaman kendiliğinden gerileyebiliyor. En tipik özelliği kişinin nöbetler arası dönemlerde tamamen sağlıklı bir yaşam sürmesi olan astım tedavi edilmeyip kronikleşirse, krizler çok ağırlaşacağı için müdahale edilmesine rağmen kişinin yaşamına mal olabiliyor. Bu nedenle nefes darlığı ve öksürük krizi 30 dakika içinde düzelmiyorsa, mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.