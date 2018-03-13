HABER

Niğde belediye Başkanı Özkan’dan Tıp Bayramı Mesajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 13:20 | Son Güncelleme

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.Belediye Başkanı Rifat Özkan mesajında, “Bireylerin daha kaliteli ve huzurlu bir yaşam sürdürmesini amaçlayan tıp bilimi, her geçen gün gelişme göstererek sürekli bir ilerleme halindedir.

Niğde belediye Başkanı Özkan’dan Tıp Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.
Belediye Başkanı Rifat Özkan mesajında, “Bireylerin daha kaliteli ve huzurlu bir yaşam sürdürmesini amaçlayan tıp bilimi, her geçen gün gelişme göstererek sürekli bir ilerleme halindedir. Ayrıca ülkelerin refah seviyesini belirlemesi adına da önemli bir göstergedir. Bunun gerçekleşmesi sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde uygulanmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek her şartta büyük bir emek ve özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımız insanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için her türlü gayreti göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarının ‘14 Mart Tıp Bayramını’ kutluyor; başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum” ifadelerini yer verdi.

Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!Mezarlıkta mangal yakıp piknik yaptılar!
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Abdullah Öcalan'ın Afrin talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor

14 Mart Tıp Bayramı kutlanıyor

İş adamlarına sağlık indirimi

İş adamlarına sağlık indirimi

Opr. Dr. Tutarlı: Göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir

Opr. Dr. Tutarlı: Göz tansiyonu tedavi edilmezse körlüğe neden olabilir

Benlerdeki değişimlere dikkat

Benlerdeki değişimlere dikkat

Erken teşhis edilmeyen glokom körlük nedeni

Erken teşhis edilmeyen glokom körlük nedeni

Muratpaşa Belediyesin’den Kadın Sağlığı Eğitimi Programı

Muratpaşa Belediyesin’den Kadın Sağlığı Eğitimi Programı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.