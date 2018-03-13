Niğde belediye Başkanı Özkan’dan Tıp Bayramı Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.
Belediye Başkanı Rifat Özkan mesajında, “Bireylerin daha kaliteli ve huzurlu bir yaşam sürdürmesini amaçlayan tıp bilimi, her geçen gün gelişme göstererek sürekli bir ilerleme halindedir. Ayrıca ülkelerin refah seviyesini belirlemesi adına da önemli bir göstergedir. Bunun gerçekleşmesi sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde uygulanmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Nitelikli bir yaşam sunmayı ilke edinerek her şartta büyük bir emek ve özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımız insanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için her türlü gayreti göstermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle gece gündüz demeden onurlu ve kutsal bir görevi büyük özveriyle yerine getirmeye çalışan tüm sağlık çalışanlarının ‘14 Mart Tıp Bayramını’ kutluyor; başarılı hizmetlerinin devamını diliyorum” ifadelerini yer verdi.
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