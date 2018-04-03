HABER

Niğde’de eczanelerin açılış ve kapanış saatleri değişti

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

Niğde’de Eczacılar Odası tarafından il merkezinde eczanelerin kapanış saatlerinin değiştirildiği açıklandı.53.

Niğde’de eczanelerin açılış ve kapanış saatleri değişti

Niğde’de Eczacılar Odası tarafından il merkezinde eczanelerin kapanış saatlerinin değiştirildiği açıklandı.
53. Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, eczanelerin sabah 08.30’da açılarak 18.30’da ise kapanacağını söyledi. Oda olarak 4 Nisan tarihinden sonra eczanelerin açılış ve kapanış saatlerinin düzenlendiğini belirten Öztürk, açıklamasında şunları söyledi;
"Niğde’de eczanelerin açılış ve kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Sabah 08.30 açılış akşam ise 18.30 olarak değiştirilmiştir. Öğle tatili ise her eczane kendi ayarlayacaktır. Hastanelerin ve sağlık ocaklarının açılış ve kapanış saatlerine uyumlu olması ve halkımız için daha iyi hizmet sunabilmek için böyle bir çalışma yapılmıştır. Nöbet sisteminde ise herhangi bir değişiklik olmayıp, her gün iki eczanemiz nöbetçi kalacaktır. Eczanelerden biri gece 24.00’a kadar olup diğer eczane ise 24 saat olarak tam mesai yapacaktır.”

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattıİYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı
Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

AK Parti'den müthiş iddia: CHP ve HDP ittifak yapacak!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Saç dökülmesi bu hastalıkların işareti olabilir

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Otizm’in testi yok bebeği gözlemlemek gerekiyor

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

Beyninizi genç tutabilirsiniz!

Sağlıklı kemikler için 6 öneri!

Sağlıklı kemikler için 6 öneri!

Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Çocuğunuzun vücudunda kendiliğinden şişlikler oluşuyorsa dikkat!

Bu besinler hayat kurtarıyor! Bahar aylarında nasıl beslenilmeli?

Bu besinler hayat kurtarıyor! Bahar aylarında nasıl beslenilmeli?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.