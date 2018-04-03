Niğde’de eczanelerin açılış ve kapanış saatleri değişti

Niğde’de Eczacılar Odası tarafından il merkezinde eczanelerin kapanış saatlerinin değiştirildiği açıklandı.

53. Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat Öztürk, eczanelerin sabah 08.30’da açılarak 18.30’da ise kapanacağını söyledi. Oda olarak 4 Nisan tarihinden sonra eczanelerin açılış ve kapanış saatlerinin düzenlendiğini belirten Öztürk, açıklamasında şunları söyledi;

"Niğde’de eczanelerin açılış ve kapanış saatleri yeniden düzenlendi. Sabah 08.30 açılış akşam ise 18.30 olarak değiştirilmiştir. Öğle tatili ise her eczane kendi ayarlayacaktır. Hastanelerin ve sağlık ocaklarının açılış ve kapanış saatlerine uyumlu olması ve halkımız için daha iyi hizmet sunabilmek için böyle bir çalışma yapılmıştır. Nöbet sisteminde ise herhangi bir değişiklik olmayıp, her gün iki eczanemiz nöbetçi kalacaktır. Eczanelerden biri gece 24.00’a kadar olup diğer eczane ise 24 saat olarak tam mesai yapacaktır.”