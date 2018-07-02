Nijerya'da kolera salgını 11 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgını nedeniyle son bir haftada 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Katsina Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Mariatu Usman, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Funtua ve Kusada bölgelerinde son bir haftada 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Eyalete bağlı 6 bölgede son 4 günde 132 vaka tespit edildiğini ifade eden Usman, salgının görüldüğü bölgelerde ücretsiz tedaviye başlandığını söyledi.
Ülkede son iki ayda 426 kolera vakası tespit edilmiş, 56 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.
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