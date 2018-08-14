Nijerya'da kolera salgınında 2 günde 7 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın başkenti Abuja'da kolera salgını nedeniyle son iki günde 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Abuja Kamu Sağlığı Direktörü Dr. Humphrey Okoroukwu, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkente bağlı Kubwa bölgesinde son iki günde 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Başkente bağlı 4 bölgede son iki günde 58 vaka tespit edildiğini kaydeden Okoroukwu, salgın ile mücadele kapsamında ücretsiz tedaviye başlandığını aktardı.
Ülkede son iki ayda 484 kolera vakası tespit edilmiş, yaklaşık 70 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.
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