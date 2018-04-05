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Nijerya'da kolera salgınında 28 kişi öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

Nijerya'da kolera salgınında 28 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Yobe ve Benue eyaletlerinde kolera salgını nedeniyle en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, Yobe ve Benue eyaletlerinde 25 Mart'tan bu yana en az 28 kişinin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Benue eyaletindeki mülteci kampında 23 kolera vakası tespit edildiği ve salgın nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yobe eyaletine bağlı Bade bölgesinde de tespit edilen 160 vaka arasından 13 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede 62 kişinin tedavi altında olduğu bildirildi.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Buralarda yaşayan Nijeryalılar, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.

Ülkede terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kolera NEMA nijerya

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