Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa eyaletinde, "Lassa sıtması" salgını nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de karantina altına alındığı bildirildi.
Enformasyon Bakanlık yetkilisi Abubakar Mohammed, basına yaptığı açıklamada, Adamawa eyaletine bağlı Yola şehrinde salgın nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiğini, 81 kişinin de karantina altına alındığını belirtti.
Mohammed, Lassa sıtmasıyla mücadele kapsamında eyalet hükümeti ile Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) iş birliğinde Yola'da acil bir sağlık merkezi kurulduğunu kaydetti.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi'nden (NCDC) yapılan açıklamada, salgın nedeniyle ocak ayından bu yana 110 kişinin hayatını kaybettiği ve 18 eyalette 3 bin 126 vakanın tespit edildiği bildirilmişti.
Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
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